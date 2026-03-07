MAE pregătește un zbor charter Riad-București, cu 189 de locuri, pentru românii din Qatar

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) pregătește un zbor charter Riad – București, cu 189 de locuri, destinat cetățenilor români aflați în Qatar, a declarat sâmbătă purtătorul de cuvânt al ministerului, Andrei Ţărnea, într-o conferință de presă.

„În Qatar, avem în continuare circa 800 de cetățeni în atenție pentru asistență consulară de diferite tipuri, deci nu doar pentru repatriere. Vestea bună este că suntem pe cale să finalizăm pregătirile pentru repatriere asistată, care implică transferul unei părți din acești cetățeni din Qatar, cei care au solicitat revenirea în țară, către Arabia Saudită, pentru un zbor Riad – București, pentru cetățenii blocați până acum în Doha”, a explicat Ţărnea, citat de Agerpres.

Românii din Qatar vor fi transportați până în capitala Arabiei Saudite pe cale terestră.

El a precizat că printre beneficiari se află atât români care se află în Qatar, cât și persoane care aveau escale în Doha și se află de mai multe zile în tranzit.

Capacitatea aeronavei este de 189 de locuri.

„Ca urmare a contactării telefonice a cetățenilor aflați în atenția Ambasadei României la Doha, avem un număr semnificativ de solicitări, care depășesc în acest moment capacitatea acestui zbor. În consecință, chiar dacă este un zbor charter, nu este un zbor de evacuare, încercăm să vedem dacă pot fi de asemenea privilegiate cazurile prioritare. Capacitatea aeronavei este de 189 de locuri. O să vedem în momentul în care zborul efectiv pleacă de acolo și aterizează în România”, a mai spus purtătorul de cuvânt a diplomației române.

El a subliniat că este vorba despre un zbor charter, plătit de pasageri, și nu de o evacuare organizată integral de statul român.

„Pentru grupul din Qatar este o soluţie pe care o avem noi acum la dispoziţie, adică o aeronavă charter angajată de România pentru a face acest zbor. Încă o dată, e un zbor charter, deci ei îşi vor plăti biletele pe acest avion. Nu vom plăti noi, nu va plăti statul român. Dar efortul de a organiza misiunea asta, care aparţine unor agenţii de voiaj, unor linii aeriene, deci există şi costuri care nu sunt materiale în organizarea acestor zboruri. Şi trebuie şi ele considerate. Pentru aceşti cetăţeni, asta este coridorul cel mai sigur unde avem, nu garanţia, dar probabilitatea cea mai ridicată că avioanele pot să aterizeze şi să plece. Sunt în pregătire şi altfel de zboruri despre care vom comunica în zilele care urmează”, a mai declarat Andrei Ţărnea, conform News.ro.

Cu referire la activarea mecanismului european de protecție civilă, Andrei Țărnea a declarat că 170 de cetățeni români au beneficiat de zboruri de evacuare prin acest mecanism, dintre care 127 au sosit vineri cu un zbor organizat de România, nouă cetățeni cu un zbor organizat de Cipru, 16 cetățeni români din Iordania cu un zbor al Republicii Cehe, doi cetățeni români din Oman au fost evacuați cu un zbor militar de cooperare europeană, patru români cu un zbor militar organizat de Spania, iar patru români din Iordania s-au evacuat la începutul crizei cu un zbor organizat de Republica Cehă.