MAE, precizări despre românul condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei. Autorităţile ruse nu au permis ca el să fie vizitat

Ministerul Afacerilor Externe român a transmis că a făcut demersuri „pentru a proteja drepturile cetățeanului român” care a fost condamnat vineri la 15 ani de închisoare cu executare în Rusia. Românul a fost acuzat de spionaj în favoarea Ucrainei.

Într-un răspuns oficial pentru presă, MAE a comunicat că are în atenție din decembrie 2024 cazul românului condamnat pentru spionaj.

„În această perioadă au fost efectuate demersuri atât prin intermediul Ambasadei României la Moscova, cât și la nivelul Centralei MAE, inclusiv la nivel de șef de misiune, pentru a proteja drepturile cetățeanului român în cadrul stabilit de prevederile Convenției de la Viena cu privire la relațiile consulare (1963). Din informațiile comunicate de misiunea diplomatică a României la Moscova, hotărârea de condamnare a cetățeanului român la pedeapsa de 15 ani de închisoare cu executare a rămas definitivă la data de 19 iunie 2026, prin respingerea căii de atac. Această informație nu a fost încă notificată pe cale oficială de către autoritățile ruse”, a precizat MAE.

Reprezentanţii ministerului spun că, în ciuda demersurilor repetate ale MAE, autorităţile ruse nu şi-au dat acordul cu privire la vizitarea cetăţeanului român în penitenciar de către reprezentanţii misiunii diplomatice a României la Moscova, ca parte a demersurilor de asistenţă consulară, şi nici cu privire la posibilitatea acestuia de a coresponda cu familia.

„MAE subliniază că va continua demersurile necesare, care se circumscriu obligației statului român de a asigura asistență consulară și, în egală măsură, obligației Federației Ruse, stabilite prin tratatul menționat”, a mai transmis instituția.

Joi, o instanță rusă a condamnat definitiv un cetățean român la 15 ani de închisoare, într-o colonie penală de maximă securitate, pentru furnizarea către Ucraina de informații despre amplasarea sistemelor de apărare aeriană din Soci, a relatat vineri Centrul de Relații Publice al FSB, citat de agenția Interfax și Agerpres.

Potrivit agenției ruse de presă, „un cetățean străin, aflându-se în Teritoriul Krasnodar, a colectat și transmis informații despre amplasarea sistemelor de apărare aeriană situate în orașul Soci, la instrucțiunile serviciilor speciale ucrainene”. Presupusele fapte ar fi avut loc în august 2024, potrivit sursei citate.