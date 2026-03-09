MAE: România, prima țară care a activat rescEU. Aproape 300 de români, aduși luni cu LOT din Oman

România, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din MAI, a cerut activarea Mecanismului european rescEU pentru repatrierea românilor aflaţi în Orientul Mijlociu. Luni dimineață, două zboruri de evacuare din Oman, operate de LOT, au aterizat la București, anunță Ministerul Afacerilor Externe.

Potrivit MAE, România este prima ţară care solicită activarea mecanismului european rescEU de la crearea acestuia în 2019, pentru repatrieri.

„Două zboruri de evacuare a cetățenilor români pe ruta Muscat (Oman)-București au aterizat la București la data de 9 martie 2026. Costurile zborurilor rescEU sunt acoperite integral de Uniunea Europeană”, a precizat MAE.

Cine sunt românii aduși în țară luni dimineață

Potrivit MAE, cele două zboruri, operate de compania aeriană poloneză LOT, desemnată să asigure capacitatea de zbor a Mecanismului de Protecție Civilă al UE, au avut la bord 273 cetățeni români afectați de criza de securitate din Orientul Mijlociu.

„Este vorba despre cetățeni români aflați în atenția Consulatului General al României în Dubai și a Ambasadei României de la Abu Dhabi, aparținând categoriilor prioritare pentru evacuare (copii, cazuri medicale și femei gravide)”, precizează MAE.

La bordul celor două zboruri s-au aflat și 83 cetățeni eligibili din statele membre UE și statele terțe participante la Mecanismul de Protecție Civilă al UE.

Transportul pe cale rutieră până la Muscat a fost asigurat de MAE pentru persoanele evacuate, iar acestea au fost în grija Consulatului României la Dubai și a Ambasadei României la Abu Dhabi, autocarele fiind însoțite de o echipă consulară mobilă pe întregul traseu.

Transportul rutier va fi decontat de Comisia Europeană în cuantum de până la 75%, mai spune MAE.

„De asemenea, Ambasada României la Muscat a asigurat preluarea şi coordonarea cetăţenilor români până la îmbarcarea acestora în aeronave, împreună şi cu echipa consulară mobilă a Unităţii de Reacţie Rapidă a Celulei de Criză a MAE”, precizează instituția.

Ce este RescEU

RescEU este o rezervă strategică de capacităţi şi stocuri europene de răspuns în caz de dezastre, finanţată integral de UE, informează MAE.

Aceasta cuprinde o flotă de avioane şi elicoptere de stingere a incendiilor, un avion medical de evacuare şi rezerve de materiale esenţiale, cum ar fi spitale de campanie, mijloace de transport, energie şi articole de adăpostire, materiale medicale esenţiale şi echipamente necesare pentru a răspunde în caz de urgenţe de natură chimică, biologică, radiologică şi nucleară (CBRN).

În caz de dezastru, UE este pregătită să răspundă. Toate ţările pot conta pe un sprijin rapid şi coordonat. Ţara afectată activează mecanismul de protecţie civilă al UE. UE analizează situaţia şi coordonează resursele necesare.

Rezervele rescEU sunt găzduite în locaţii strategice din 22 de state membre ale Uniunii Europene şi state participante, iar capacităţile sunt finanţate integral de Uniunea Europeană, care acoperă costurile de achiziţie, operare şi întreţinere, potrivit MAE.

Resursele provenind din rezerva rescEU a UE și ofertele din partea statelor membre sunt identificate și mobilizate urgent. De la avioane de stingere a incendiilor și materiale medicale la echipamente energetice și echipe de experți, ajutorul ajunge acolo unde este cel mai mult nevoie de el.