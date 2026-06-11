MAE spune că toți românii care au fost afectați de protestele din Belfast au fost relocați temporar

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, joi, că toți românii care au cerut ajutor după protestele violente din Irlanda de Nord, „au primit sprijin din partea poliției locale sau a unor rude ori prieteni”. Instituția mai anunță că victimele au fost relocate temporar.

Românii care au fost victimele incidentelor violente din Belfast sunt „în prezent în siguranță”, după ce au fost relocate temporar „fie prin grija autorităților locale, în spații de cazare special amenajate, fie la reședințele unor persoane cunoscute”, mai anunță MAE, citat de Agerpres.

Ministerul român reamintește că ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Laura Popescu, este în legătură „permanent” cu Consulatul din Edinburgh și consulul onorific din Belfast și ministrul de stat pentru Irlanda de Nord din Guvernul de la Londra, privind prezența unor cetățeni români în zonele afectate.

„În vederea acordării asistenței consulare cetățenilor români, au fost întreprinse demersuri la nivelul Ambasadei României la Londra, inclusiv prin intermediul biroului atașatului pentru afaceri interne, care se află în contact cu autoritățile pe linie de afaceri interne, precum și la nivelul Consulatului General al României la Edinburgh, în a cărui circumscripție se află Irlanda de Nord”, potrivit MAE.

Câte persoane au cerut sprijin MAE în urma protestelor din Belfast

Până în prezent, 21 de persoane din Irlanda de Nord au solicitat asistenţă consulară din partea autorităţilor române pentru emiterea de documente de călătorie, în contextul violenţelor recente din Belfast, informează surse din Ministerul Afacerilor Externe (MAE), citate de Agerpres.

Potrivit respectivelor surse, este vorba de 20 de cetăţeni români – 13 adulţi şi şapte copii – şi un cetăţean străin, şi anume patru familii, trei persoane care sunt rude şi un cuplu.

Locuinţele a trei familii de români au fost vandalizate în contextul violenţelor din Belfast de marţi noaptea, a informat MAE miercuri. Una dintre aceste familii a fost relocată cu ajutorul apropiaţilor.

În Irlanda de Nord locuiesc aproximativ 20.000 de români.

Sute de protestatari, mulţi dintre ei cu feţele acoperite, au atacat poliţia şi au incendiat vehicule marţi seară în capitala nord-irlandeză Belfast, într-un val de violenţe antimigranţi, care a urmat unui atac cu cuţitul comis de un refugiat sudanez, au relatat agenţiile Reuters şi AFP.