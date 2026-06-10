Trei familii de români s-au ales cu locuințele vandalizate și vor să revină în țară cât mai repede, după incidentele violente din Belfast. Anunțul MAE

Un autobuz pe Newtownards Road, în estul orașului Belfast, este îndepărtat, după ce a fost incendiat în timpul unei manifestații anti-imigrație, 10 iunie 2026. FOTO: Liam McBurney / PA Images / Profimedia

Locuințele a trei familii de români au fost vandalizate în urma evenimentelor din noaptea de luni, 9 iunie 2026, din Belfast, Irlanda de Nord, și doresc să revină în țară, a anunțat marți Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care a precizat că cetățenii români sunt acum în siguranță.

Noaptea trecută, proteste organizate în mai multe zone din Belfast s-au soldat cu incendieri de locuințe, mașini și mijloace de transport. Violențele au izbucnit la o zi după ce un solicitant de azil din Sudan a atacat cu cuțitul un localnic.

„În contextul evenimentelor violente petrecute recent în Belfast, Irlanda de Nord, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului General al României la Edinburgh, face demersuri continue pentru a identifica eventuali cetățeni români afectați de aceste incidente și pentru acordarea asistenței consulare, conform competențelor”, a transmis MAE, într-un comunicat de presă.

„Până la acest moment, reprezentanții oficiului consular sunt în dialog cu trei familii de cetățeni români ale căror locuințe au fost vandalizate în urma evenimentelor din noaptea de 9 iunie 2026. Cetățenii români sunt în prezent în siguranță și și-au exprimat intenția de a reveni în România în cel mai scurt timp”, menționează ministerul.

Conform informațiilor de până acum, nu au fost raportate victime de cetățenie română în urma evenimentelor din Belfast.

„La nivelul Consulatului General al României la Edinburgh a fost recepționată o solicitare de emitere a unui titlu de călătorie, formulată de părintele unui cetățean român minor, care, ca urmare a violențelor recente, dorește să revină în România împreună cu familia”, mai spune MAE.

Potrivit aceleiași surse, Consulatului General al României la Edinburgh monitorizează în permanență situația cetățenilor români afectați și păstrează dialogul atât cu autoritățile locale, cât și cu reprezentanții comunității de cetățeni români.

De asemenea, MAE le recomandă cetățenilor români aflați în Irlanda de Nord să urmeze indicațiile poliției locale și să evite deplasările în zonele în care au loc demonstrații.

Un bărbat din Belfast și-a pierdut un ochi și a suferit alte răni grave, în urma unui atac comis luni de un sudanez aflat în Irlanda de Nord cu un permis de ședere temporară. Incidentul a fost urmat de proteste ample la Belfast, și de unele manifestații în Scoția și la Londra.

Hadi Alodid, un sudanez care locuia în Belfast, este autorul tentativei de omor împotriva lui Stephen Ogilvie, un localnic din capitala nord-irlandeză, un incident care a avut loc luni și care a declanșat manifestații violente, marți seară, împotriva migranților.

Unii români au declarat pentru presa locală că nu fost afectați de revolte.

În vara 2025, comunitatea românească a fost vizată de revolta localnicilor din orașul nord-irlandez Ballymena, comitatul Antrim, după ce doi adolescenți români au fost acuzați de tentativă de viol.