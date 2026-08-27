„Maestrul Evadărilor” a fost prins în Spania. Cum reușise fugarul „foarte periculos” să scape din patru închisori

Un fugar supranumit „Maestrul Evadărilor” a fost prins de poliția spaniolă, la circa nouă luni după ce a scăpat dintr-un penitenciar de maximă securitate din Italia, potrivit AFP și The Guardian.

Fugarul „foarte periculos”, cum l-a descris poliția spaniolă în comunicatul de miercuri, a fost arestat vinerea trecută la Tarragona, în nordul Spaniei, în baza unui mandat european de arestare. I-a fost interzisă ieșirea pe cauțiune și este în arest, în așteptarea extrădării în Italia.

Acesta era căutat de autoritățile italiene după ce a evadat dintr-un penitenciar din Milano, în decembrie, tăind gratiile de la ferestre și coborând pe cearșafuri înnodate.

„Sună ca ceva desprins dintr-un film, dar uneori realitatea este mai stranie decât ficțiunea”, a declarat Poliția Națională a Spaniei, într-un comunicat în care l-a descris drept „maestrul evadărilor”.

La Milano, el ispășea o pedeapsă cu închisoarea care urma să se încheie în 2048, pentru multiple infracțiuni, inclusiv jaf violent, furt și trafic de droguri.

Poliția spaniolă nu i-a dezvăluit numele întreg, identificându-l public doar cu inițialele „TT”. Acestea corespund cu numele lui Toma Taulant, un infractor albanez pe care presa italiană l-a descris drept „mago della fuga”, sau „vrăjitorul evadării”.

La Milano a evadat pentru a patra oară

Anterior mai evadase din penitenciare din Terni și Parma, în Italia, dar și dintr-o închisoare belgiană.

„A evadat dintr-o închisoare din Terni în 2009, dintr-o închisoare din Parma în 2013 și dintr-o închisoare belgiană în același an, după ce a folosit o piramidă umană pentru a se cățăra peste zid”, spun polițiștii spanioli. „Ultima sa evadare, în decembrie 2025, a avut loc după ce a reușit să scape dintr-o închisoare de maximă securitate din Italia, după ce a tăiat gratiile și a coborât pe fereastră cu cearșafuri înnodate”, au adăugat aceștia.

Conform polițiștilor, „bărbatul era însoțit de mai mulți compatrioți ai săi care au încercat să împiedice arestarea”, iar unul dintre ei „a lovit și rănit doi ofițeri”.

Odată ce a fost reținut, s-a constatat că bărbatul avea documente de identitate false, care au arătat că are cazier judiciar la Girona Girona pentru deținere de arme și explozibili. De asemenea, s-a constatat că avea asupra sa două bancnote de 500 de euro despre care se crede că au fost contrafăcute. Au fost trimise Băncii Spaniei pentru cercetări.

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