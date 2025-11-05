„Mafia gunoaielor trebuie oprită!”. Amenzi de sute de mii de lei după controalele de miercuri din Dâmbovița

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că în localitățile Mătăsaru și Dragodana din județul Dâmbovița a avut loc miercuri „o amplă acțiune de control” a Gărzii de Mediu.

„Mafia gunoaielor trebuie oprită! Astăzi, peste 50 de comisari de la Garda Națională de Mediu, alături de Jandarmerie și Poliția Română au avut o amplă acțiune de control în județul Dâmbovița, în localitățile Mătăsaru și Dragodana. Deșeuri deținute ilegal, arderi ilegale de deșeuri, comerțul ilegal de deșeuri. De aici am pornit”, a scris Diana Buzoianu, miercuri seară, pe Facebook.

Ministrul a precizat că „au fost realizate 24 de controale”, fiind „aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 553.000 lei”.

„Au fost confiscate aproximativ 140 de tone de deșeuri feroase și neferoase”, a continuat Diana Buzoianu, precizând că au fost dispuse și „7 suspendari de activitate a operatorilor economici implicați”.

Ea a menționat, de asemenea, că a fost deschis și un dosar penal in rem.

„Lupta noastră e pentru un aer curat. Toți cei care încalcă legea trebuie să înțeleagă că vor exista consecințe pentru faptul că întregi comunități sunt otrăvite de acțiunile lor. Astfel de acțiuni de control vor fi din ce în ce mai des realizate cu ajutorul dronelor și echipamentelor noi achiziționate prin PNRR”, a conchis ministrul Diana Buzoianu.