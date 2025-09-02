Magistrala 2 de metrou va fi extinsă cu încă două stații după Pipera. Cum arată planul anunțat azi de Metrorex

Magistrala 2 de metrou Berceni – Pipera, sau „magistrala corporatiștilor” cum i se mai spune liniei de metrou care asigura conexiunea cu cartierul Aviației-Pipera unde sunt numeroase clădiri de birouri, va fi extinsă cu două noi stații de metrou spre zona Petricani.

Anunțul a fost făcut marți de către Metrorex după ce la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a fost semnat protocolul de colaborare pentru demararea proiectului de extindere a Magistralei 2 de metrou, pe tronsonul Pipera – Petricani.

Documentul a fost semnat între Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, Directorul General METROREX, Mariana Miclăuș și Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă.

Cum va fi extinsă Magistrala 2 de metrou

Proiectul vizează prelungirea actualei magistrale Pipera spre est, cu aproximativ 1,6 kilometri de cale dublă, de-a lungul Bulevardului Dimitrie Pompeiu și Străzii Petricani, până la intersecția cu Bulevardul Pipera.

Noua secțiune va include două stații de metrou, cu facilități moderne și interconectare cu transportul de suprafață.

„Extinderea Magistralei 2 este o investiție strategică, menită să răspundă creșterii accelerate a zonei Pipera-Tunari – unul dintre cele mai dinamice poluri de dezvoltare urbană și economică din București și Ilfov. Amplasarea stațiilor va fi realizată astfel încât să se asigure legături intermodale cu mijloacele de transport de suprafață”, transmite Metrorex.

Primăria Sectorului 2 anunță că ea va fi cea care va scoate la licitație serviciile de proiectare și finanțarea Studiului de Fezabilitate.

Harta Metroului din București / Sursă: Metrorex

Traseul selectat și soluțiile tehnice adoptate vor avea în vedere asigurarea:

intervalului minim de urmărire între trenuri de 90 secunde;

capacității maxime de transport de 50.000 călători/oră și sens;

vitezei maxime tehnice de 80 km/h;

vitezei comerciale de minim 36 km/h.

Lungimea actuală de 20,38 km de cale dublă a Magistralei 2 de metrou va fi, după realizarea acestei extensii, de 21,98 km. În același timp, proiectul implică pregătirea pentru realizarea extinderii viitoare a magistralei de metrou, conform primarului Sectorului 2.