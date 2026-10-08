Magnații uitați din Bucureștii Noi. Alexandru și Maria Costescu, cuplul care ținea prima pagină a ziarelor interbelice

Alexandru și Maria Costescu au fost doi dintre cei mai bogați oameni din Bucureștiului de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea.

El era mare moșier și înalt funcționar public și este considerat unul dintre părinții-fondatori ai zonei Bucureștii Noi, alături de Nicolae Bazilescu,. Parcelarea realizată de el pe propria moșie acoperă astăzi trei mari cartiere din București Giulești, Bucureștii Noi (zona Costeasca) și Griviței – Piața Chibrit. Tot el a ctitorit Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Giulești.

Soția lui, Maria Costescu a ținut prima pagină a ziarelor interbelice după ce a fost ucisă în propria casă, în timpul unui jaf.

Citește, pe B365.ro, despre cuplul de magnați și turnul de castel mediavel din Cimitirul Bellu unde odihnesc amândoi.