Magnatul care conduce Starbucks în Coreea de Sud și-a cerut scuze, după un val de furie. Clienții boicotează lanțul și incendiază logoul cafenelelor

Miliardarul aflat la cârma companiei care operează Starbucks în Coreea de Sud și-a cerut scuze public după o campanie de marketing controversată, acuzată că face trimitere la unul dintre cele mai sângeroase episoade din istoria democratică a țării, relatează Sky News.

Lanțul de cafenele din Coreea de Sud a promovat o nouă gamă de pahare reutilizabile printr-un eveniment numit „Tank Day”, organizat pe 18 mai.

La aceeași dată se marchează momentul în care a izbucnit revolta pro-democrație din Gwangju, supranumit „Orașul Lumiini”, din 1980, când sute de persoane au fost ucise după ce armata a intervenit brutal cu trupe și tancuri pentru a reprima protestele studențești.

Președintele, „furios” din cauza campaniei de marketing

Campania de publicitate a declanșat o reacție extrem de dură în ultimele zile. Unii clienți au început să boicoteze cafenelele, alții au spart pahare Starbucks și au incendiat sigle ale companiei în fața localurilor. Inclusiv președintele țării, Lee Jae Myung, a spus că este „furios” din cauza incidentului.

Într-o postare pe rețelele de socializare, liderul sud-coreean a catalogat campania drept un comportament „inuman și rușinos al unor profitori ieftini”, care „pătează protestele însângerate ale cetățenilor din Gwangju și memoria victimelor”.

La rândul său, Ministerul de Interne din Coreea de Sud a anunțat că va înceta să mai ofere produse de la companii care „minimalizează” istoria democratică a țării. Ministrul de Interne, Yun Ho-jung, a acuzat Starbucks de „comportament anti-istoric”.

O coaliție memorială din regiunea Gwangju–Jeonnam a descris campania drept „o batjocură răuvoitoare evidentă”, afirmând că aceasta reflectă „o viziune istorică părtinitoare a conducerii, exprimată cinic sub masca marketingului”.

Șeful companiei-mamă și-a cerut scuze

Președintele Shinsegae, Chung Yong-jin, a făcut o plecăciune în semn de scuze în timpul unei conferințe de presă la Seul, pe 26 mai 2026, după o campanie controversată a lanțului de cafenele Starbucks. Sursă foto: AFP / AFP / Profimedia



Acțiunile companiei-mamă Shinsegae, care deține pachetul majoritar al Starbucks din Coreea de Sud, au scăzut marți după ce șeful grupului, Chung Yong-jin, și-a cerut scuze public pentru o „campanie de marketing nepotrivită” care „a rănit și înfuriat multe persoane”.

El a recunoscut că firma a înregistrat o scădere „foarte semnificativă” a vânzărilor, dar a făcut apel ca furia publicului să nu fie îndreptată împotriva angajaților săi.

Scandalul a fost amplificat și de sloganul campanie, „lovește masa cu putere”, interpretat de mulți drept o referire la un episod controversat din 1987, când poliția a încercat să ascundă tortura și moartea studentului activist Park Jong-chol.

Autoritățile au susținut atunci că tânărul ar fi murit brusc după ce anchetatorii „au lovit masa cu putere”.

Starbucks și-a retras promoția la doar câteva ore după lansare și și-a cerut scuze, susținând că nu a existat intenția de a ofensa publicul.

După valul de critici, Shinsegae l-a concediat pe șeful Starbucks din Coreea de Sud, iar Starbucks Global și-a prezentat, la rândul său, scuze și a anunțat deschiderea unei investigații interne.