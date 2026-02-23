MAI a găsit un site fals care clonează HotNews și avertizează: „Tentativă de înșelăciune foarte periculoasă”

Ministerul Afacerilor Interne avertizează luni, 23 februarie, asupra unei tentative de fraudă în care este folosită o clonă a site-ului HotNews pentru a promova o investiție falsă. „Este o înșelătorie și riscați să pierdeți sume mari de bani. Nu veți câștiga nimic”, avertizează autoritățile, care subliniază și că au fost demarate investigațiile în acest caz.

„Pagina oficială a unuia dintre cele mai cunoscute site-uri de știri din România a fost clonată și este prezentat un interviu fals cu unul dintre directorii unei bănci din România. În acest interviu fals li se prezintă cetățenilor o oportunitate extraordinară de a câștiga zeci sau sute de mii de lei ca pensie cu o investiție minină de 1.300 de lei”, spune un reprezentant al MAI, pe pagina de Facebook a instituției.

Materialele publicate folosesc fraudulos imaginea HotNews, pentru a convinge oamenii să funizeze datele lor personale.

„Este fals. Nu veți primi niciun leu înapoi”

Concret, la finalul materialului, publicul este invitat să completeze un formular, prin care să funizeze celor care sunt în spatele aceste înșelătorii date personale de contact: nume, prenume, adresa de e-mail și numărul de telefon. Autoritățile avertizează că nu trebuie făcut acest lucru.

„Dacă citiți așa-zisul interviu veți ajunge la un moment în care vi se va explica faptul că dacă vreți să vă alăturați proiectului trebuie să vă completați datele personale și este posibil să fiți sunat de unul dintre managerii proiectului, care vă va cere să depuneți o sumă de 1.300 de lei. (…) Practic, oferiți toate datele de care au nevoie pentru a vă contacta și a vă furniza un cont pentru a vira suma pentru așa-zisa pensie uriașă, sumă care va intra în conturile lor”, a mai explicat reprezentantul MAI

Pentru credibilitate, cei din spatele tentativei de escrocherie au atașat comentarii false ale unor persoane care spun că au participat la acest proiect și au câștigat sume mari de bani.

Cei care au de gând să depună acea sumă de 1.300 de lei, trebuie să știe că nu vor mai primi niciun leu înapoi”, a mai atenționat reprezentantul MAI.

MAI face anchetă și avertizează oamenii că e „o înșelătorie”

Reprezentatul MAI spune că în acest caz se fac deja investigații.

„Colegii de la structurile specializate au demarat deja investigațiile în acest caz. De asemenea, realizăm acest material pentru a vă informa ca în cazul în care găsiți acest articol este o înșelătorie și riscați să pierdeți sume mari de bani. Nu veți câștiga nimic”, a mai spus acesta.

Imagini cu site-ul fals care clonează HotNews, alături de comentariile false: