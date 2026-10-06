„Mai avem puțin și ajungem să guvernăm singuri”. De ce George Simion nu regretă demiterea lui Bolojan

Preşedintele AUR, George Simion, se arată convins că „e o problemă de timp” până când formaţiunea pe care o conduce va ajunge să guverneze. El a afirmat, la TVR 1, că discuţiile avute de oficialii AUR cu reprezentanţi ai investitorilor străini au arătat că „nu are nimeni nicio problemă cu venirea AUR la guvernare”.

George Simion a spus că AUR nu va vota niciun guvern din care nu face parte.

„Decât să îl avem pe Ilie Bolojan premier deplin, că l-am demis în mai, mai bine fără niciun premier, măcar nu vor putea face cheltuieli nesăbuite. Singura soluţie pe care noi o vedem pentru a stabiliza ţara, pentru a lua măsuri de redresare economică, pentru a ne normaliza şi noi este să avem un guvern pe patru ani cu o majoritate parlamentară în spate”, a afirmat George Simion, citat de News.ro.

El a susţinut că oficialii AUR au discutat cu investitori străini şi au constatat că „nu are nimeni nicio problemă cu venirea AUR la guvernare”.

De altfel, George Simion s-a arătat convins că AUR va ajunge la guvernare.

„Astăzi mai avem puţin şi ajungem să guvernăm singuri, şi e o problemă de timp, o problemă de timp. Sunt două luni, sunt cinci luni, sunt doi ani, eu prefer să mă concentrez pe ceea ce vom face pentru români”, a mai afirmat George Simion.