Mai mult de jumătate din textele de pe internet sunt scrise cu AI. Cum poți să le recunoști, în newsletter-ul Good Tech de pe 13 mai

În ultimii ani, numărul textelor generate integral sau parțial cu inteligența artificială din online a explodat. În aceste condiții, devine din ce în ce mai important să le putem identifica. În newsletterul Good Tech de mâine, 13 mai, vei găsi cele mai importante indicii care să te ajute să recunoști textele făcute cu AI.

Jurnalistul Vlad Dumitrescu trimite în fiecare miercuri dimineață newsletterul Good Tech. Dacă vrei să primești tool-uri practice ca să îți faci viața mai ușoară cu ajutorul tehnologiei, te poți abona aici:

AI-ul începe ușor, ușor, să devină principalul producător de text de pe internet, cel puțin în ceea ce privește textele în limba engleză, conform datelor.

Un raport realizat de firma SEO Graphite, care a analizat 65.000 de URL-uri publicate între ianuarie 2020 și mai 2025, arată ceva destul de greu de ignorat: articolele generate cu AI au depășit 50% din totalul conținutului nou din online. În ianuarie 2020, textele generate de AI reprezentau aproximativ 2% din conținutul nou online. Până în mai 2025, procentul ajunsese la 51,7%. Tendința e clară.

E fascinant și că saltul nu a fost gradual. O mare parte din această schimbare vine după noiembrie 2022, odată cu lansarea ChatGPT.

Așadar, e mai important ca oricând să poți identifica un text generat de inteligența artificială.

Înainte de orice, însă, trebuie menționat că nu există niciun semn sau cumul de semne care să identifice clar un text ca fiind generat de inteligența artificială. În momentul de față, pur și simplu nu avem cum să știm 100% dacă un text a fost scris de un om sau de A.I. Soft-urile care pretind că pot face asta (sunt destule online) dau destul de des rateuri deci nu ne putem baza nici pe ele.

E important de reținut că modelele de inteligență artificială sunt antrenate pe textele scrise de oameni, deci ele nu fac decât să reproducă stilul altor oameni de a scrie.

În ediția de mâine a newsletter-ului Good Tech afli care sunt elementele care apar constant în textele făcute cu A.I.