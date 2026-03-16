Mai mult petrol din rezervele strategice poate ajunge pe piață „dacă și atunci când va fi nevoie”. Anunțul unui oficial IEA

Statele membre ale Agenției Internaționale pentru Energie (IEA) pot elibera pe piață cantități suplimentare de petrol, „dacă și atunci când va fi nevoie”, după ce au convenit deja cea mai mare eliberare de rezerve din istorie, a declarat luni directorul executiv Fatih Birol, conform Reuters.

Birol a spus că în stocurile de urgență ale țărilor membre ale AIE vor rămâne totuși peste 1,4 miliarde de barili de petrol.

„În ciuda acestei eliberări masive, avem în continuare stocuri considerabile. Odată finalizată, actuala eliberare de rezerve va reduce stocurile de urgență ale țărilor IEA cu doar aproximativ 20%”, a declarat Birol într-un mesaj video.

Potrivit lui Birol, petrol din rezervele IEA ajunge deja în Asia, după ce țările membre au decis să pună la dispoziție 400 de milioane de barili de țiței, pe fondul creșterii bruște a prețurilor petrolului după războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului.

IEA, creată în 1974 după criza petrolului din 1973, reunește 32 de țări de pe toate continentele.

„Volumul de aprovizionare cu petrol care este acum indisponibil depășește deja pierderile de aprovizionare din timpul șocului petrolier din 1973 și este mai mare decât oricare dintre marile perturbări pe care le-am văzut de atunci”, a spus Birol.