Mai multă practică, mai puțină teorie. De ce merg studenții români la facultăți de științe aplicate din străinătate. „Am rămas surprinsă de ce aveau acolo”

Când caută o facultate în străinătate, elevii români descoperă și un alt model de învățământ superior, mai puțin cunoscut la noi: universitățile de științe aplicate. În așa numitele „University of Applied Sciences”, „hogeschool” sau „university college” din Olanda, Belgia sau Danemarca, studenții învață prin proiecte concrete, stagii de practică și colaborări cu firme, nu doar din cursuri și cărți. Admiterea poate fi mai accesibilă decât la universitățile academice, însă studiile nu sunt neapărat mai ușoare. Am discutat cu profesori și consilieri educaționali despre diferențele dintre cele două sisteme, costurile studiilor, perspectivele după absolvire și profilul adolescentului căruia i se potrivește acest tip de facultate.

Pentru părinții și elevii obișnuiți cu modelul universitar românesc, diferențele dintre sistemul „clasic”, bazat pe cercetare, și cel de tip „hogeschool” nu sunt întotdeauna ușor de înțeles. Mai ales că denumirea de „științe aplicate” nu se referă exclusiv la domeniile tehnice, ci include și programe de business, comunicare, educație sau design.

Pentru a înțelege cum funcționează aceste universități, cui i se potrivesc și ce perspective oferă după absolvire, am discutat cu Veerle Symoens, reprezentanta Karel de Grote University of Applied Sciences and Arts din Belgia, cu profesoara Cristina de Borst-Cristescu, lector universitar în Olanda, și cu Marina Gogioiu, consultant educațional EDMUNDO, care a studiat atât în România, cât și în Danemarca.

Ce sunt universitățile de științe aplicate și cum diferă de universitățile clasice

Marina Gogioiu, consilier educațional Edmundo. FOTO: Arhiva personală

O astfel de facultate nu este o școală postliceală, ci o instituție de învățământ superior care pune accent pe pregătirea practică pentru o profesie. În Olanda, de exemplu, există două trasee: HBO, oferit de hogescholen (Universities of Applied Sciences), și WO, oferit de universitățile academice (research universities). Ambele acordă diplome de licență, dar au abordări educaționale diferite.

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