Mai multe avioane rusești Tu-134, MiG-31 și Su-30 au fost interceptate deasupra Golfului Finlandei. Anunț de la Helsinki

Tensiunile de la Marea Baltică vin pe fondul avertismentelor privind o posibilă intensificare a atacurilor hibride ale Rusiei.

Avioanele de vânătoare suedeze JAS 39 Gripen și finlandeze F/A-18 Hornet au fost mobilizate joi pentru a intercepta și identifica mai multe aeronave militare rusești în spațiul aerian internațional deasupra Golfului Finlandei, a anunțat vineri Forța Aeriană Finlandeză, citată de Reuters.

Zborul operațional de recunoaștere a fost efectuat în cadrul cooperării dintre cele două țări pentru asigurarea integrității teritoriale. Centrul de Operațiuni Aeriene al Forței Aeriene Finlandeze a condus misiunea.

Conform comunicatului, avioanele de vânătoare au identificat o formațiune a forțelor aeriene ruse alcătuită dintr-un avion de transport Tu-134 și avioane de vânătoare MiG-31 și Su-30.

Inidentul vine pe fondul altor avertismente privind posibila intensificare a atacurilor hibride rusești împotriva aliaților Ucrainei.

Miercuri, un elicopter militar rusesc de tip Mi-8 a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian al Poloniei, din exclava rusă Kaliningrad. Elicopterul a petrecut 42 de secunde în spațiul aerian polonez și a pătruns până la o adâncime maximă de aproximativ 300 de metri, se precizează într-o postare pe X.

„Natura incidentului indică faptul că Rusia testează din nou gradul de pregătire al apărării noastre aeriene”, a spus Comandamentul Operațional al Armatei Poloneze.

Joi, cotidianul spaniol El Mundo a dezvăluit că serviciile de informații americane au avertizat mai multe guverne europene că Rusia ar putea pregăti o operațiune cu drone împotriva Spaniei, Franței sau Italiei.

Planul semnalat ar implica utilizarea unor drone de tip „Gerbera” (varianta rusească a Shahed) lansate de pe nave comerciale, care ar putea fi ascunse în containere înainte de a fi asamblate sau pregătite pe punte.

O sursă apropiată Ministerului Apărării din Lituania a declarat că dronele ar putea fi „lansate de pe mare, ascunse într-un container al navei”.

Tot joi, în cea mai nouă evaluare a lor despre amenințarea rusă, serviciile de informații militare daneze au anunțat că consideră o invazie a Moscovei drept „o măsură disperată”.

O invazie a Rusiei asupra unei țări membre NATO nu este exclusă, dar rămâne improbabilă, au afirmat joi serviciile de informații militare daneze (FE).

„Există un risc redus, dar în creștere, ca Rusia să lanseze atacuri militare limitate împotriva unei țări NATO vecine cu Rusia”, a explicat Thomas Ahrenkiel, șeful FE, în cadrul unei conferințe de presă.