Mai multe companii feroviare, inclusiv din Europa, afectate de pana Microsoft. Probleme cu biletele și orarele trenurilor

După problemele semnalate deja la mai multe companii din întreaga lume, pana globală Microsoft afectează și unele rețele feroviare.

Operatori precum Deutsche Bahn, National Rail sau VIA Rail Canada se confruntă cu întreruperi ale serviciilor de e-mail destinate clienților și ale programelor de redirecționare a trenurilor, potrivit CNN.

Compania germană Deutsche Bahn a anunțat că Microsoft Outlook se confruntă cu „o încetinire severă”, ceea ce provoacă întârzieri semnificative în trimiterea și primirea e-mailurilor.

„Ca urmare, distribuirea orarelor de redirecționare este sever restricționată. Toate echipele relevante sunt implicate în rezolvarea problemei; indiciile actuale indică o problemă la nivelul serverului din partea Microsoft”, se arată într-un comunicat al operatorului german.

În Marea Britanie, National Rail, care gestionează serviciile feroviare de pasageri în Anglia, Scoția și Țara Galilor, a transmis că întreruperea ar putea afecta capacitatea clienților de a accesa biletele de tren prin e-mail.

Operatorul britanic i-a sfătuit pe călători să intre pe site-ul web sau în aplicația de pe care au cumpărat biletele ori să contacteze direct distribuitorul.

„Dacă tot nu puteți accesa biletul, vă rugăm să contactați un membru al personalului de bord sau al personalului din gară pentru îndrumare”, a precizat National Rail pe site-ul său.

Rail Delivery Group, organizația care administrează National Rail, a declarat însă că, în prezent, nu există întreruperi ale operațiunilor sau ale serviciilor feroviare ca urmare a acestei avarii.

Probleme au fost raportate și în America de Nord. Compania canadiană VIA Rail Canada a transmis că pasagerii „s-ar putea să nu poată primi comunicări prin e-mail referitoare la călătoria lor” din cauza problemelor tehnice ale serviciilor Microsoft.

Călătorii au fost rugați să verifice sistemul online de urmărire a trenurilor sau să se aboneze la notificările prin SMS.

Pana globală a serviciilor Microsoft a început joi și continuă să afecteze milioane de utilizatori din întreaga lume, care au rămas fără acces la aplicații precum Outlook și Teams. Compania a anunțat deocamdată un „succes marginal” în remedierea defecțiunii.