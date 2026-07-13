Mai multe țări UE în frunte cu Spania, Belgia și Olanda vor limitarea comerțului cu coloniile israeliene ilegale. Cine se opune

Comisia Europeană se opune unor astfel de măsuri, fiind susținută în acest demers de țări precum Germania și Cehia, scrie Politico.

Mai multe țări UE vor să oblige Comisia Europeană să ia măsuri drastice împotriva comerțului cu coloniile ilegale israeliene, intensificând astfel confruntarea cu Bruxelles-ul pe tema politicii sale privind Orientul Mijlociu.

Grupul, din care fac parte Belgia, Olanda și Spania, încearcă să construiască o majoritate care să oblige Comisia să propună limitarea comerțului cu coloniile, au explicat pentru Politico patru diplomați care nu au identificat toate țările implicate.

Disputa generează diviziuni în interiorul instituțiilor UE și între capitalele naționale.

Pe de o parte se află țările care fac presiuni pentru măsuri mai dure, susținute de șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas. Pe de altă parte se află Comisia condusă de Ursula von der Leyen și țări precum Germania și Republica Cehă.

Un impact economic limitat

Întrebarea imediată este dacă țările care susțin această inițiativă vor reuși să obțină majoritatea necesară pentru a solicita o propunere oficială din partea Comisiei, asupra căreia guvernele să poată vota ulterior.

Orice măsură comercială care ar rezulta din aceasta ar avea un impact economic limitat. Comerțul cu coloniile ilegale din Cisiordania reprezintă aproximativ 0,5% din totalul comerțului UE cu Israelul, potrivit estimărilor Comisiei.

Însă problema a căpătat proporții uriașe, ajungând să domine agenda miniștrilor de externe înaintea reuniunii de luni a miniștrilor de Externe.

Comisia Europeană s-a opus propunerii de noi măsuri comerciale împotriva coloniilor, argumentând că propuneri similare au fost deja prezentate și respinse.

Executivul UE este susținut atât de Praga, cât și de Berlin, care intenționează să-și exercite dreptul de veto sau să se abțină la orice vot privind taxele vamale impuse Israelului, potrivit unui diplomat de rang înalt al UE, familiarizat cu poziția Berlinului.

Kallas, în conflict cu ministrul israelian de externe

Kallas, care urmează să prezideze ședința de luni, a îndemnat însă public Comisia să propună noi măsuri comerciale.

Diplomata este în prezent într-un conflict cu ministrul israelian de externe, Gideon Sa’ar, pe fondul unor informații potrivit cărora ea ar fi folosit cuvântul „apartheid” pentru a descrie statul israelian.

În declarațiile făcute reporterilor înaintea reuniunii de luni, trei dintre diplomați au sugerat că Comisia evită în mod deliberat să propună măsuri care pot fi supuse rapid la vot de către miniștrii UE.

„Nu cred că ne aflăm într-o situație în care beneficiem de cooperarea entuziastă a Comisiei”, a declarat un diplomat de rang înalt al UE.

Criticii lui von der Leyen susțin că politiciana germană evită în mod deliberat să ia măsuri înaintea alegerilor din Israel, care vor avea loc în octombrie – o abordare pe care oficialii UE o recunosc în privat, argumentând că orice noi sancțiuni sau măsuri împotriva Israelului ar putea fi folosite ca armă de către figuri politice extremiste, precum ministrul Securității Naționale, Itamar Ben Gvir.