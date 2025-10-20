Mai mulți foști angajați ai NATO, vizați de dosare de corupție. Arestări și percheziții

În mai multe țări europene, foști angajați ai NATO sunt anchetați pentru corupție, după ce agenția de achiziții a alianței, NSPA, a alertat autoritățile americane, ceea ce a dus la punerea sub acuzare în Statele Unite și la operațiuni judiciare în Belgia și Olanda, scrie publicația Brussels Time.

Potrivit unei anchete publicate luni de site-urile Le Soir, Knack, La Lettre și platforma Follow the Money, foști membri ai personalului NATO au devenit ținta anchetelor anticorupție din întreaga Europă.

Toți suspecții au legături cu sectorul apărării, atât public, cât și privat. Cinci dintre ei au lucrat anterior sau sunt încă angajați ai Agenției NATO pentru sprijin și achiziții (NSPA).

NSPA a comunicat autorităților americane suspiciunile sale de fraudă și comportament necorespunzător, determinând implicarea FBI, a Serviciului de Investigații Penale al Apărării (DCIS) și a Serviciului de Investigații Penale Navale (NCIS).

În lunile februarie și aprilie ale acestui an, instanțele americane au pus sub acuzare doi cetățeni greci, Manousos Bailakis și Ioannis Gelasakis, care ocupau funcții într-o companie care furniza servicii navelor militare. Alți doi specialiști în armament au fost arestați și reținuți în mai, dar în iulie, Departamentul de Justiție al SUA (DoJ) a renunțat brusc la toate acuzațiile, ridicând ambele mandate de arestare.

Arestări în Belgia și Olanda

Între timp, anchetele din Europa continuă. În Belgia, un fost expert în demilitarizare al NSPA rămâne în arest, în timp ce mai mulți complici prezumtivi au fost reținuți. Alte percheziții și arestări au avut loc și în Țările de Jos.

NATO a declarat că „nu tolerează nicio formă de fraudă sau corupție”, adăugând că nu va face alte comentarii pentru a „evita să interfereze cu anchetele în curs”.