Mai mulți medici din Franța cer ca școala să înceapă la 9 pentru adolescenți. „Au un deficit cronic de somn”

Fosta ministră a educației din Franța, Anne Genetet (care este absolventă de Medicină), a semnat, alături de mai mulți medici specialiști în somn, un articol de opinie în Le Monde în care cere adaptarea orarelor școlare la nevoile fiziologice ale adolescenților. Concret, specialiștii solicită ca, pentru elevii de gimnaziu și liceeni, școala să înceapă la ora 9.00, nu la 8.00, cum se întâmplă acum. Ideea a fost discutată inclusiv în cadrul unei convenții cetățenești privind programul copiilor. În materialul menționat sunt aduse dovezi științifice privind efectele lipsei de somn asupra capacității de învățare.

„În fiecare dimineață, milioane de elevi de gimnaziu și liceu se trezesc pe întuneric, își înghit în grabă micul dejun – sau îl sar cu totul – și se așază în bănci la ora 8, ajungând uneori în școli încă de la 7:30, într-o stare de trezire fiziologică care seamănă mai degrabă cu cea din mijlocul nopții decât cu începutul unei zile. Nu este vorba de lene. Ei se află pur și simplu într-o privare de somn pur biologică. Iar acest lucru este ignorat de prea mult timp”, scrie Le Monde în articolul care vorbește despre inițiativa fostei ministre.

