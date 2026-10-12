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Actualitate

„Mai puțini boți rusești online după atacurile asupra Yandex”. Dar este adevărat? Ce s-a întâmplat după ce Ucraina a lovit repetat „Google-ul Rusiei”

Adrian Cochino
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Mai multe voci spun că loviturile ucrainene asupra centrelor de date Yandex au redus vizibil numărul boților rusești de pe platformele sociale. Nu toți sunt de acord cu această analiză.

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