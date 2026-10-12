„Mai puțini boți rusești online după atacurile asupra Yandex”. Dar este adevărat? Ce s-a întâmplat după ce Ucraina a lovit repetat „Google-ul Rusiei”

Mai multe voci spun că loviturile ucrainene asupra centrelor de date Yandex au redus vizibil numărul boților rusești de pe platformele sociale. Nu toți sunt de acord cu această analiză.

Atacurile lansate de Ucraina asupra Yandex au scos din funcțiune cel puțin temporar trei centre de date care găzduiau o mare parte din serviciile cloud rusești și ar fi dus, potrivit mai multor observatori, la o scădere spectaculoasă a activității boților pe rețelele sociale americane și europene, în special pe X, a scris cotidianul francez Le Parisien.

Cloudflare, o companie de tehnologie și securitate cibernetică, scrie ziarul francez, a observat o scădere aproape totală a activității boților proveniți din infrastructura Yandex: o scădere de peste 99% față de săptămâna precedentă.

Mai exact, s-ar fi observat o scădere care corespunde exact momentului în care centrele de date au fost lovite de atacurile ucrainene.

„O mare parte din activitatea boților pro-Trump și pro-AfD depinde direct de centrele de date rusești”

Observațiile nu au întârziat să apară. În Germania, sprijinul acordat partidului AfD pe rețelele sociale a scăzut cu 56%, a spus un politician ceh, care a venit și cu grafice.

„Dacă se confirmă, acest lucru este revelator: centrele de date rusești sunt afectate, iar activitatea online legată de AfD se prăbușește brusc”, a subliniat europarlamentarul ceh Tomas Zdechovsky. Atâtea discursuri despre patriotismul german. Până când conexiunea din Rusia s-a întrerupt”, a spus el.

If confirmed, this is telling: Russian data centres get hit, and online activity around AfD suddenly plummets. 📉 So much talk about German patriotism… then the connection from Russia goes down. 🤔🇷🇺 https://t.co/hEPJkIVtA3 — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) October 11, 2026

În Statele Unite, această scădere a alimentat, de asemenea, speculațiile privind consecințele atacurilor asupra operațiunilor rusești de influență online. Mulți internauți au subliniat că reacțiile pro-conservatoare erau mai puține sub fiecare postare.

„Este o analiză rapidă, și fără îndoială vor apărea date, dar pare cert, pe baza dovezilor de astăzi, că o mare parte din activitatea boților pro-Trump și pro-AfD depinde direct de centrele de date rusești”, a subliniat astfel Timothy Snyder, un fost profesor de istorie la Yale care s-a exilat în Canada după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

„A devenit puțin mai ușor să respiri”

Chiar Volodimir Zelenski a declarat că „toată lumea a observat” o scădere a activității boților rusești după ce dronele ucrainene au lovit centrele de date operate de Yandex.

În cadrul discursului său din prima zi a Forumului de Securitate de la Varșovia, pe 12 octombrie, Zelenski a afirmat că, după atacurile Ucrainei asupra centrelor de date, „brusc a devenit puțin mai ușor să respiri pe multe platforme sociale”.

„A fost mai puțină ură, mai puțină divizare și mai puține provocări, deoarece erau mai puțini boți – și este destul de clar de unde proveneau acești boți”, a declarat președintele ucrainean.

Ucraina a lovit repetat centrele de date Yandex

În ultimele zile, Ucraina a lovit într-adevăr trei centre de date aparținând companiei Yandex, denumită adesea „Google-ul Rusiei”, perturbând semnificativ multe dintre serviciile companiei, inclusiv serviciile de ride-sharing, plăți, comenzi de mâncare, cloud computing și chat-bot-uri.

Cel mai recent atac a vizat o unitate Yandex din Vladimir, situată la aproximativ 180 de kilometri est de capitala Moscova, pe 11 octombrie, forțând suspendarea completă a operațiunilor.

Alte două atacuri cu drone au vizat centrele de date ale Yandex la începutul săptămânii: unul pe 8 octombrie în orașul Sasovo, la aproximativ 315 kilometri sud-est de Moscova, iar altul a doua zi în regiunea Kaluga, la sud-vest de capitală.

📉 ICYMI: No signs of recovery as Yandex suffers a sustained connectivity loss consistent with extensive infrastructure damage after Ukrainian drone strikes on key data centers in Sasovo and Vladimir. The Russian tech giant has issued a bleak outlook to users at home and abroad. https://t.co/E1kSRdTiI7 — NetBlocks (@netblocks) October 12, 2026

NetBlocks, o organizație independentă de monitorizare a internetului, a observat luni seară că „nu se observă semne de redresare, Yandex suferind o întrerupere prelungită a conexiunii, care indică avarii extinse ale infrastructurii”.

Experții invocă o neînțelegere și spun că traficul boților e la fel

În ciuda optimismului exprimat, mulți experți și cercetători din domeniul tehnologiei au avertizat că efectele sugerate asupra boților de pe rețelele sociale par să fi fost interpretate greșit, se bazează în mare parte pe dovezi anecdotice și merită o analiză mai aprofundată, potrivit Radio Free Europe/Radio Liberty.

Scăderea bruscă a „traficului de boți” al Yandex, au spus cercetătorii din domeniul tehnologiei, provine de fapt în mare parte de la roboții de indexare ai Yandex – programe automatizate care scanează site-urile web pentru a le indexa în vederea căutării – mai degrabă decât de la conturi care publică dezinformare pe X și pe alte rețele sociale.

Această precizare a fost făcută inclusiv de experții care administrează contul X @antibot4navalny, care monitorizează eforturile de propagandă online susținute de guvernul Rusiei și rețelele de troli, potrivit postărilor de pe pagina acestora de pe platforma Bluesky.

„După cum se poate observa în graficul cu datele totale pentru Rusia, volumul traficului generat de boți din această săptămână (conform măsurătorilor efectuate de Cloudflare) este, în mare parte, similar cu cel din orice altă săptămână”, au observat experții.

Cercetătorii au avertizat că cel puțin deocamdată, mai multe date sunt necesare pentru a stabili impactul exact al loviturilor asupra Yandex.