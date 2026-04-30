Mai sunt firmele de IT „Great Places to Work”?

Timp de peste un deceniu, a fost unul dintre cele mai atractive sectoare din România, cu salarii competitive, oportunități de creștere rapidă și o reputație de industrie a viitorului. Astăzi, în ciuda unui val de schimbări profunde aduse de inteligența artificială și de reconfigurarea pieței globale, IT-ul rămâne un sector strategic în economia României, principalul sector de export de servicii, care contribuie cu 6,67% la PIB și generează cea mai mare valoare adăugată și contribuție fiscală per angajat din întreaga economie.

Cognizant România, unul dintre cele mai mari centre tehnologice din Europa de Est ale grupului american Cognizant, a obținut în aprilie 2026 certificarea Great Place to Work®, una din cele mai importante recunoașteri de angajator la nivel global. România face parte din recunoașterea obținută de Cognizant în 31 de țări și e valoroasă tocmai prin faptul că e acordată în baza feedbackului direct al celor peste 2.500 de angajați din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Baia Mare. Dar și că vine într-un context în care multiple forțe ale schimbării acționează asupra industriei, iar așteptările față de ingineri au crescut major.

Întrebarea care contează azi nu e dacă industria mai are viitor, ci cum arată, concret, să lucrezi în ea în 2026. Ce înseamnă să lucrezi într-o companie „Great Place to Work®” și care este adevăratul ingredient care îi ține pe oameni într-un loc?

„Nu e un mediu lipsit de presiune, dar există un echilibru”

Ana Maria Reininger este Senior Engineering Manager în Cognizant de cinci ani. A rămas, spune ea, nu atât pentru tehnologie, cât pentru oameni și pentru felul în care se construiesc echipele.

Ana Reininger

„Contează mult faptul că, inclusiv în perioade mai complicate, există spațiu pentru dialog real, nu doar decizii de sus în jos. Inclusiv discuții incomode despre ce nu funcționează sau ce trebuie schimbat. Nu e un mediu lipsit de presiune, dar există un echilibru între performanță și încredere, care se simte în modul de lucru de zi cu zi.”

Față de acum doi-trei ani, ziua ei de muncă arată diferit. Transformările aduse de AI și automatizare au schimbat nu doar tehnologiile, ci și așteptările de la oameni. Rolurile sunt mai fluide, iar adaptabilitatea a devenit esențială. Mai multă autonomie, mai multe decizii la nivel de echipă, AI integrat în rutina zilnică. „A crescut și mai mult nevoia de colaborare între roluri diferite și de înțelegere a contextului. Execuția simplă, în izolare, nu mai este suficientă.”

Tranziția, spune Ana Maria, a fost mai coerentă decât în alte locuri tocmai pentru că nu s-a întâmplat brusc. „Sprijinul nu a venit sub forma unei soluții magice, ci printr-un accent constant pe învățare și recalibrare. Am avut acces la programe de upskilling și la inițiative care m-au ajutat să înțeleg direcția în care se îndreaptă industria, dar la fel de important a fost faptul că oamenii au fost încurajați să își asume roluri noi sau responsabilități diferite, chiar daca acest lucru a însemnat să iasă din zona de confort. Abordarea a fost mai degrabă una de construcție pe termen mediu, nu de reacție la criză. Asta a făcut diferența, într-un moment în care multe echipe din industrie au resimțit puternic incertitudinea.”

Ce a rămas constant? „Claritatea și responsabilitatea. Chiar dacă ritmul este mai alert, modul de lucru structurat și deschiderea către dialog au rămas repere stabile.

A plecată un an și s-a întors pentru cultură

Alexandra Ciocanea este Senior Project Manager, în Cognizant, din 2020, cu o paranteză: între 2023 și 2024 a plecat să încerce altceva. Și s-a întors.

Alexandra Ciocanea

„Acel an petrecut în altă parte m-a făcut să apreciez mult mai conștient ce găsisem aici. Mi-au lipsit comunitatea și sentimentul că ai în jur oameni care chiar investesc în tine. Ca project manager, lucrez zilnic cu echipe și stakeholderi foarte diverși și știu cât de mult contează mediul în care livrezi. Nu poți construi proiecte sănătoase într-o cultură în care oamenii nu se simt susținuți”.

Trăiește transformrea industriei IT foarte direct. Lucrează pe mai multe proiecte în paralel, inclusiv pe Hargreaves Lansdown, iar AI-ul a intrat adânc în fluxul ei zilnic, de la pregătirea documentației până la structurarea materialelor pentru clienți. Dar ce a ajutat-o cel mai mult în navigarea schimbărilor nu au fost platformele de learning, ci oamenii din jur, managerii direcți. „E o diferență uriașă între «ia, uite un training» și «hai să vedem împreună cum aplici asta în proiectul tău». Managerii mei direcți și-au luat efectiv timp să ne îndrume. Asta, pentru mine, e sprijin real.”

Azi, AI-ul îi eliberează timp din zona de pregătire și documentație pentru ce contează mai mult: conversațiile cu echipa, deciziile fine de proiect, relația cu clientul. Dar motivul pentru care s-a întors rămâne altul. Se numește cultură. „Felul în care colegii își fac timp unii pentru alții, chiar și atunci când au propriile deadline-uri. Asta nu s-a schimbat.”

Cognizant în România: tehnologie la scară globală, construită local

Prezentă în România de peste 25 de ani, Cognizant (NASDAQ: CTSH) nu mai e de mult timp doar un furnizor de servicii IT. Compania s-a repoziționat ca dezvoltator de soluții AI, iar echipele din România sunt în centrul acestei transformări: capacitatea locală pe inteligență artificială s-a dublat în 2025 față de 2024, iar soluțiile construite aici deservesc clienți din banking, healthcare, retail și media, cu acoperire globală și regională.

„România este unul dintre cele mai importante centre Cognizant din Europa de Est, iar această certificare reflectă maturitatea și forța comunității noastre profesionale locale”, spune Raluca Dolan, HR Director Cognizant România. „Suntem mândri că cei peste 2.500 de colegi confirmă, prin propriile lor cuvinte, că suntem un loc în care merită să lucrezi și să crești.”

Raluca Dolan

„E genul de loc unde contează cum te simți zi de zi”

Alexandru Medar este Senior Project Manager în Cognizant de aproape cinci ani și a rămas în companie pentru „combinația dintre oameni, proiecte și libertatea de a crește”. Pentru Alexandru, această validare externă „e mai degrabă o confirmare oficială a unui sentiment pe care îl aveam deja. E genul de loc unde contează cum te simți zi de zi, nu doar rezultatele pe hârtie.”

Alexandru Medar

Transformarea din industrie se simte foarte puternic, recunoaște el, mai ales prin prisma AI, dar într-o organizație precum Cognizant, conectată la proiecte de anvergură și know-how major, a simțit mereu că are sprijin real să țină pasul. „Avem acces la traininguri, contexte practice și proiecte unde chiar folosești AI, nu doar vorbești despre el. E încurajată curiozitatea și experimentarea, iar asta face o mare diferență.”

Ritmul s-a schimbat, tehnologiile s-au schimbat, modul de colaborare s-a schimbat. Ce a rămas? „Conexiunea cu colegii și încrederea clienților. Chiar și cu multe schimbări, sentimentul de echipă e acolo.”

Cultura învățării, în cifre

Dincolo de poveștile individuale, există și un context organizațional care le susține. Cognizant România s-a clasat pe locul al doilea în regiunea EMEA la numărul total de certificări finalizate în 2025, după Marea Britanie. Compania a găzduit LearnFest EMEA și a dedicat o săptămână întreagă dezvoltării colegilor prin Career Development Week.

„Cultura învățării este foarte puternică aici, încă din perioada de pionierat a domeniului IT, în urmă cu 25 de ani”, spune Raluca Dolan. „Când oamenii pot folosi rapid ce învață în proiecte reale, evoluția devine vizibilă. Și asta este exact ce urmărim.”

Certificarea Great Place to Work® se adaugă unor recunoașteri recente precum includerea în clasamentele TIME’s World’s Best Companies, Forbes’ World’s Best Employers și Newsweek’s America’s Greatest Workplaces for Gen Z.

Articol susținut de Cognizant Romania