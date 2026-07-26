Maia Sandu, reacție după ce România a doborât trei drone în mai puțin de 48 de ore

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat duminică încălcările „sistematice” ale spațiului aerian al României, după ce Armata Română a doborât o a treia dronă în mai puțin de 48 de ore.

„O altă dronă rusească a fost doborâtă astăzi deasupra României. Condamnăm încălcările sistematice ale spațiului aerian al României – care este totodată spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene – de către Rusia”, a scris Maia Sandu într-o postare pe X.

Totodată, lidera de la Chișinău a salutat „profesionalismul și curajul Forțelor Aeriene Române”.

„Securitatea României este și securitatea Republicii Moldova. Suntem alături de România”, a mai scris Maia Sandu.

Trei drone doborâte în trei zile

Duminică dimineață, președintele Nicușor Dan a anunțat că o nouă dronă a fost doborâtă în zona Sulina–Chilia. Potrivit Ministerului Apărării, aparatul a fost interceptat și distrus în condiții de siguranță, la aproximativ 12 kilometri nord-est de Sulina, în spațiul aerian național, deasupra apelor teritoriale ale României.

Este a treia dronă doborâtă de România în doar 48 de ore.

Sâmbătă dimineață, o dronă a fost distrusă la aproximativ 10 kilometri de localitatea Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării.

Vineri, România a doborât în premieră o dronă rusească, în apropierea localității Padina, din județul Buzău.