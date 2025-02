Maia Sandu, premiată în Germania pentru „consolidarea democrației”: „Să ne asigurăm că pacea în Ucraina va fi reală” / Ce va face cu banii primiți

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost joi la Teatrul Gutersloh din Germania pentru a-i fi înmânat Premiul Reinhard Mohn ca recunoaștere a rolului pe care l-a jucat în consolidarea democrației, din partea Fundației Bertelsmann, și a pledat pentru unitate europeană în fața Rusiei, în discursul de acceptare a distincției, transmite EFE.

„Nimeni nu ar trebui să ia democrația drept un bun câștigat. Republica Moldova nu a moștenit democrația, noi am construit-o. Când Europa a fost divizată ultima dată, Republica Moldova a fost predată Uniunii Sovietice. Am trăit o jumătate de secol sub regimul totalitar al Moscovei”, a declarat Maia Sandu în discursul de acceptare a premiului, potrivit Agerpres.

Președinta Republicii Moldova a spus trebuie „să fim la înălțimea acestei provocări istorice și să ne asigurăm că pacea în Ucraina va fi reală, nu o pace falsă, nu un alt Munchen (în 1938) sau (regimul din 1940 de la) Vichy, altfel va fi preludiul unui război mai mare, întrucât dacă vom eșua, următoarea țintă nu va fi doar Ucraina, ci Europa însăși’”.

Ea transmis un îndemn la unitate.

„Pentru aceasta trebuie să rămânem uniți, și de aceea lupta Republicii Moldovei merge dincolo de Republica Moldova: face parte dintr-o luptă mai amplă între democrație și dictatură, o luptă pe care toți cei care prețuiesc libertatea trebuie să o ia în serios, întrucât astăzi democrația noastră este în pericol, iar mâine ar putea fi și a lor”, a mai declarat președinta Maia Sandu.

Prezent și el la ceremonia din Gutersloh, președintele german Frank-Welter Steinmeier a lăudat-o pe omoloaga sa din Republica Moldova, despre care a spus că „face față oricăror provocări cu o față deschisă și își asumă toate riscurile pe cont propriu”.

„Ea este un exemplu pentru noi toți în aceste vremuri tulburi. Cunosc puțini politicieni care și-au pus în joc viitorul politic și personal doar pentru a aduce țara pe calea europeană. Germania va continua să fie partenerul de încredere al Moldovei pe calea integrării sale în UE”, a continuat Frank-Welter Steinmeier, citat de Infotag.

Maia Sandu va dona premiul de 100.000 de euro

Distincția a venit la pachet cu un premiu de 100.000 de euro, pe care președinta Republicii Moldova a promis că îi va dona. Cea mai mare parte a sumei va merge către susținerea proiectelor de dezvoltare din satul său natal, Risipeni.

Ea a fost distinsă cu Premiul Reinhard Moln 2025 în decembrie 2024, ca recunoaștere a rolului pe care l-a jucat în apărarea valorilor democratice în fața unor provocări externe complete, notează Deutsche Welle.

„Democrația prosperă atunci când oamenii se ridică să o apere, chiar și în fața adversității. În Republica Moldova am ales calea democrației, a libertății și a integrării europene, în pofida provocărilor imense și a presiunilor externe. Recentele alegeri și referendumul au demonstrat rezistența poporului nostru și angajamentul său neclintit față de un viitor în familia europeană. Acest premiu nu este doar pentru mine, el aparține poporului moldovean care a ales democrația în locul fricii, adevărul în locul dezinformării și progresul în locul stagnării”, a mai spus Maia Sandu în cadrul ceremoniei de joi.

Fundația Bertelsmann i-a acordat Premiul Reinhard Moln 2025 și lui Michael Otto, antreprenor și filantrop. El va dona la rândul său cei 100.000 de euro către proiecte și inițiative caritabile.

Distincția este oferită o dată la doi ani.