Maia Sandu vine la București. Ea va participa la ceremonia de sfințire de la Catedrala Mântuirii Neamului

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va fi prezentă, duminică, la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, au declarat, pentru Agerpres, oficiali de la Chișinău.

Potrivit acestora, în programul Maiei Sandu de duminică este prevăzută și o întrevedere cu președintele Nicușor Dan.

Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfințită, duminică, de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoțiți de un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

În Catedrală, pe durata evenimentelor, vor fi prezenți numai invitații oficiali, în număr de 2.500 de persoane. Alte 8.000 de persoane vor urmări slujba pe ecranele special montate în piațeta din fața Catedralei Neamului. Accesul este permis aici doar grupurile organizate de pelerini din eparhiile din țară.

Ceilalți credincioși care doresc să fie prezenți vor putea urmări slujba din spațiul situat vizavi, în exteriorul ansamblului Catedralei Naționale, pe alte ecrane montate pentru vizionarea slujbei.