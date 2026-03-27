Mailul directorul FBI, spart de o grupare de hackeri apropiată de Iran. Fotografii și documente, făcute publice

Kash Patel este un loialist al lui Donald Trump și a făcut campanie pentru acesta pentru alegerile din noiembrie, FOTO: AA / Abaca Press / Profimedia Images

Hackerii au publicat o serie de fotografii personale cu Patel în diferite ipostaze precum în timp ce fumează trabucuri, într-o decapotabilă de epocă sau făcând o grimasă în timp ce se fotografia în oglindă cu o sticlă mare de rom, relatează Reuters.

Pe pagina grupării, hackerii din Handala Hack Team au declarat că Patel „își va găsi acum numele printre lista victimelor sparte cu succes”.

Hackerii cu legături cu Iranul au precizat că au pătruns în mailul personal al directorului FBI, Kash Patel, și au publicat pe internet fotografii ale directorului și alte documente.

Un oficial al Departamentului de Justiție a confirmat că adresa de e-mail a lui Patel a fost spartă și a spus că materialul publicat online pare autentic. FBI nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Reuters relatează nu a reușit să autentifice independent e-mailurile lui Patel, dar adresa personală de Gmail pe care Handala susține că a spart-o se potrivește cu adresa asociată lui Patel în breșele de date anterioare, păstrată de firma de informații despre dark web District 4 Labs.

O mostră din materialul încărcat de hackeri și analizat de Reuters pare să arate un amestec de corespondență personală și de serviciu datând din perioada 2010-2019.

Cine sunt hackerii

Handala, care se autointitulează un grup de hackeri justițiari pro-palestinieni, este considerat de cercetătorii occidentali ca fiind una dintre numeroasele entități folosite de unitățile de ciberinformații ale guvernului iranian.

Handala a revendicat recent spargerea furnizorului de dispozitive și servicii medicale Stryker SYK.N, cu sediul în Michigan, pe 11 martie, susținând că a șters o cantitate masivă de date ale companiei.