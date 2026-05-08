Majorare de salarii la Romgaz. Cum motivează Guvernul decizia

Guvernul a adoptat un memorandum prin care angajații Romgaz vor primi salarii mărite cu 6,5%, începând cu data de 1 iunie. Executivul justifică decizia prin necesitatea motivării angajaților în contextul în care societatea derulează în acest an cel mai mare program de investiții din istoria sa.

„Angajații SNGN ROMGAZ SA vor beneficia de o majorare salarială de 6,5% începând cu 1 iunie 2026, decizie luată astăzi de Guvern în condițiile în care compania derulează în 2026 cel mai mare program de investiții din istoria societății, de aproximativ 5,6 miliarde lei”, se arată într-un comunicat transmis de la Palatul Victoria.

Sunt menționate investițiile pentru exploarea gazelor naturale din perimetrul Neptun Deep, finalizarea centralei de la Iernut și cheltuielile presupuse de preluarea activității operaționale a producătorului de îngrășăminte chimice Azomureș.

„Decizia de majorare a salariilor (…) are în vedere rolul strategic al Romgaz în asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale a României și contribuția sa la stabilitatea pieței de gaze naturale la nivel național. În acest context, nevoia de menținere a stabilității și motivării resursei umane reprezintă o condiție esențială pentru realizarea obiectivelor operaționale și investiționale asumate de companie”, precizează biroul de presă al Guvernului.

Este invocat riscul migrării personalului Romgaz la companiile concurente, fiind vorba de o categorie de competențe care sunt căutate pe piața forței de muncă.

În memorandum este invocat faptul că majorarea salariilor la Romgaz a fost, în intervalul 2021-2025, sub creșterea medie înregistrată în sectorul industrial din România.

„Diferența față de media industriei a fost de -1,3% în 2021, -0,2% în 2022, -4,4% în 2023, 4,2% în 2024 și s-a accentuat la -9,0% în 2025. Această evoluție indică o deteriorare a poziționării salariale relative a companiei în raport cu piața relevantă a forței de muncă”, se arată în memorandum.

Ultima majorare de salarii la Romgaz a avut loc la 1 mai 2025, creșterea de 4,4% fiind sub nivelul inflației, ceea ce a dus la o scădere reală a veniturilor angajaților.

Prin această majorare, cheltuielile de personal ale Romgaz pentru anul 2026 vor crește cu 40.654.000 lei, ajungând la 1,163 de miliarde lei.