Majorarea prețurilor abonamentelor la Netflix s-a făcut ilegal, a decis un tribunal din Italia. Clienții și-ar putea primi banii înapoi. „Sumele pot ajunge și la 500 de euro”

Potrivit unei decizii a Tribunalului din Roma, majorările prețurilor abonamentelor Netflix din perioada 2017-2024 sunt ilegale, scrie publicația italiană FanPage.it.

Judecătorii au dat astfel câștig de cauză Mișcării Consumatorilor, care a dat în judecată Netflix Italia.

Este vorba despre toate acele ajustări care, euro cu euro, au dus la creșterea costului abonamentului în ultimii ani. Judecătorii au decis că clauzele care permiteau o majorare a prețurilor chiar și fără justificare au fost declarate nule.

Magistrații susțin că aceasta ar constitui o încălcare a Codului consumatorilor, care protejează drepturile consumatorilor, notează publicația italiană.

Efect colateral

Potrivit sursei citatre, există însă și un alt efect. A considera nejustificate majorările din contracte înseamnă, de asemenea, a deschide calea către o rambursare. Paolo Fiorio și Corrado Pinna sunt avocații care au reprezentat Mișcarea Consumatorilor în acest proces: „Decizia vizează milioane de consumatori. Pentru planul premium, majorările ilegale aplicate în anii 2017, 2019, 2021 și 2024 se ridică astăzi la un total de 8 euro pe lună, în timp ce pentru planul standard majorările se ridică astăzi la un total de 4 euro pe lună”.

Rambursări de până la 500 de euro

Și asta înseamnă că rambursările pot ajunge până la 500 de euro: „Un client premium care a plătit neîntrerupt Netflix din 2017 până astăzi are dreptul la rambursarea a aproximativ 500 de euro”, spun avocații.