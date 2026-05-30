Majoritatea locatarilor se pot întoarce în apartamentele din blocul lovit de dronă în Galați. Însă mai trebuie făcute o serie de verificări

Pompieri si forte de ordine intervin dupa ce un bloc de locuinte din Galati a fost lovit de o drona, 29 mai 2026. Inquam Photos

Structura de rezistență a blocului din Galați nu a fost afectată în urma incidentului cu dronă, a anunțat sâmbătă Instituția Prefectului Galați. Astfel, locatarii se pot întoarce „în siguranță în apartamentele lor”. Însă nu și familia al cărei apartament a fost direct afectat de impact.

„În urma evaluărilor efectuate de instituțiile abilitate, s-a stabilit că structura de rezistență a blocului de pe strada Brăilei nu a fost afectată. Din acest moment, locatarii imobilului se pot întoarce în siguranță în apartamentele lor, cu excepția familiei din apartamentul avariat direct de impactul dronei”, au scris reprezentanții Instituției Prefectului județului Galați, pe Facebook.

Autoritățile au mai anunțat că alimentarea cu energie electrică a blocului a fost reluată, „urmând ca echipa alocată de furnizorul de electricitate să asigure alimentarea individuală, în funcție de revenirea cetățenilor în apartamente”.

Pentru moment însă, alimentarea cu gaze naturale nu va fi reluată, fiind nevoie de mai multe verificări de specialitate, mai spun oficialii. Societatea de furnizare a gazului a anunţat că a fost sistată alimentarea pentru aproape 180 de clienţi, potrivit News.ro.

Două persoane rănite, 30 evacuate

„Instituțiile responsabile depun toate eforturile pentru ca aceste verificări să fie finalizate în cel mai scurt timp, astfel încât locatarii să beneficieze din nou de condiții normale de locuire. Vor da, în continuare, sprijin persoanelor afectate de acest incident”, mai scrie instituția în mesajul de pe rețeaua de socializare.

Considerat cel mai grav incident de securitate din România de la începutul războiului din Ucraina, atacul cu dronă de la Galați a lăsat zeci de locatari pe străzi în toiul nopții.

În urma incidentului, 30 de persoane au fost evacuate în regim de urgență, iar două persoane au fost rănite și transportate la spital. Oamenii povestesc că s-au trezit din somn din cauza exploziei puternice și au fost nevoiți să își părăsească locuințele doar cu hainele de pe ei.