Makaveli, reținut pentru 24 de ore, într-un dosar de evaziune fiscală. Influencerului i s-a făcut rău în timpul audierilor și a ajuns la spital

Influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, a fost reținut joi, pentru 24 de ore, într-un dosar de evaziune fiscală, conform unor surse judiciare citate de Agerpres.

În cursul dimineții, Makaveli a fost ridicat de polițiști și dus la sediul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române, unde a fost audiat.

La un moment dat, în timpul audierilor, i s-a făcut rău, astfel încât a fost transportat la spital, unde a primit îngrijiri medicale.

Ulterior, acesta a fost adus înapoi la sediul Poliției.

Este vorba de un dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în care sunt vizate patru persoane, Makaveli și trei prieteni ai acestuia, pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată și complicitate la evaziune fiscală.

Conform surselor din anchetă, activitatea infracțională a constat în faptul că persoanele în cauză au ascuns, în mod repetat, și nu au declarat veniturile generate din activitatea de creator de conținut pe platforme de social-media, în total 3.324.147 de lei.

Astfel, a fost cauzat un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în cuantum de 574.000 de lei, susțin procurorii, conform acelorași surse.

Cine este influencerul Makaveli

Makaveli a fost consilier al Dianei Şoşoacă şi a candidat la ultimele alegeri locale pentru Primăria Capitalei, retrăgându-se în favoarea Ancăi Alexandrescu.

Makaveli este unul dintre influencerii plătiți de Bogdan Peșchir, care apar în documentul SRI desecretizat după ședința CSAT privind alegerile anulate din 2024. El a apărut ca făcând parte din rețeaua de personaje cu notorietate ridicată pe TikTok care l-au promovat pe candidatul Călin Georgescu.

În 16 decembrie, chemat la audieri la IGPR în dosarul finanțării ilegale pe TikTok a lui Călin Georgescu, influencerul Makaveli a folosit cuvinte obscene la adresa soției jurnalistului Antena 3 CNN Mihai Gâdea.

Câteva zile mai târziu, în 20 decembrie, prezent cu Diana Șoșoacă la Parlament, cei doi au făcut scandal pe holurile instituției. Makaveli și Șoșoacă au țipat la o jurnalistă de la Antena 3 CNN: „Unde e Gâdea?”, „De ce nu mai luați, doamnă, interviuri?”, în timp ce alți parlamentari ai S.O.S. România o anunțau pe Șoșoacă că a întrerupt transmisiunea în direct a televiziunii.