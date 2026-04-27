„Pentru Rusia, atacul a fost un dezastru”. Lovitură la vârful guvernului aliat cu Moscova

Rebelii tuaregi din Frontul de Eliberare a Azawadului în camionete în Kidal, pe 26 aprilie 2026. Sursă foto: abdollah Ag Mohamed / AFP / Profimedia

Ministrul Apărării din Mali, Sadio Camara, a fost ucis într-un atac asupra reședinței sale, a anunțat duminică guvernul, marcând un deces de mare amploare în urma atacurilor coordonate lansate cu o zi înainte de insurgenți, printre care și filiala Al-Qaeda din Africa de Vest, informează Reuters.

O mașină încărcată cu explozibili, condusă de un atacator sinucigaș, a intrat în reședința lui Camara din orașul Kati, a spus purtătorul de cuvânt Issa Ousmane Coulibaly într-o declarație citită la televiziunea de stat.

A urmat un schimb de focuri, iar Camara a suferit răni în urma cărora a decedat ulterior la spital, a spus Coulibaly, adăugând că Mali va ține două zile de doliu.

Andrei Belousov (stânga), ministrul Apărării al Rusiei, dă mâna cu Sadio Camara, ministrul Apărării din Mali, în timpul unei întâlniri, iunie 2025. Sursă foto: Vadim Savitsky / Zuma Press / Profimedia

Declarația a urmat unor informații din mass-media din cursul zilei, inclusiv ale Reuters, conform cărora Camara fusese ucis în timpul operațiunii din Kati, la aproximativ 15 km nord de capitala Bamako, unde se află baza principală a armatei.

Lupte între rebelii tuaregi susținuți de jihadiștii Al-Qaida și armata maliană

Filiala regională a Al-Qaeda, Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, cunoscută sub numele de JNIM, a cooperat cu un grup rebel dominat de tuaregi pentru a desfășura atacuri simultane în peste șase locuri din toată țara, conform afirmațiilor ambelor grupuri.

Guvernul nu a furnizat un bilanț al victimelor. Duminică, Coulibaly și-a exprimat condoleanțele pentru „toate victimele civile și militare care au murit”, fără a preciza un număr.

Analiștii și diplomații au descris operațiunea insurgenților de sâmbătă ca fiind unul dintre cele mai mari atacuri coordonate din țară din ultimii ani.

Organizația Națiunilor Unite a solicitat o reacție internațională la violența și terorismul din regiunea Sahel din Africa de Vest.

„Secretarul General este profund îngrijorat de informațiile privind atacurile din mai multe locații din Mali. El condamnă cu fermitate aceste acte de violență”, a postat un purtător de cuvânt al ONU pe X.

Soarta neclară a orașului strategic Kidal

Pe lângă Kati, sâmbătă au fost atacuri și în apropierea aeroportului din Bamako și în localități situate mai la nord, inclusiv Mopti, Sevare și Gao.

Soarta orașului strategic Kidal, fost bastion al Frontului de Eliberare a Azawadului (FLA), grupul dominat de tuaregi care a colaborat cu JNIM, era neclară duminică.

FLA a declarat într-un comunicat că Kidal a căzut, iar un purtător de cuvânt al grupului a declarat pe X că s-a ajuns la un acord pentru a permite mercenarilor ruși să părăsească o tabără asediată din afara orașului, unde erau forțele armate maliene.

Însă șeful de stat major al armatei maliene, generalul Oumar Diarra, a declarat duminică postului public de televiziune că armata a repoziționat tactic forțele în Kidal și că operațiunile în zonă sunt în curs de desfășurare.

Ulf Laessing, șeful programului Sahel al Fundației Konrad Adenauer, cu sediul în Germania, a declarat că atacul a reprezentat un eșec pentru Rusia, care a susținut guvernul condus de armată după ce acesta a alungat forțele franceze, americane și alte forțe occidentale.

„Pentru Rusia, atacul a fost un dezastru”, a spus Laessing. „Nu au reușit să împiedice căderea bastionului tuareg extrem de simbolic din Kidal și acum trebuie să părăsească acest oraș din nord”, a spus Laessing.

Promisiunile guvernului din Mali

Postul de televiziune de stat rus Vesti a relatat duminică că Corpul African al Rusiei respingea un atac militant de amploare asupra guvernului din Mali.

Potrivit Vesti, personalul rus a intervenit alături de unități ale Gărzii Prezidențiale și ale forțelor armate din Mali, împiedicând capturarea palatului prezidențial.

Vesti a menționat că unii membri ai Corpului African al Rusiei au fost răniți, fără a oferi detalii suplimentare.

Atacurile de sâmbătă sunt cel mai recent semn că guvernul din Mali nu a asigurat o mai mare securitate, în ciuda promisiunilor făcute în acest sens.

În septembrie 2024, JNIM a atacat o școală de instruire a poliției paramilitare lângă aeroportul din Bamako, ucigând aproximativ 70 de persoane. Mai recent, gruparea a organizat un blocaj al aprovizionării cu combustibil, care a lăsat locuitorii și întreprinderile din capitală fără energie electrică și provizii.

Guvernul a încercat recent să strângă legăturile cu Washingtonul, care a căutat să reconstruiască cooperarea în domeniul securității și să exploreze oportunități în sectorul minier.

Ministrul de externe al Mali a declarat luni pentru Reuters că statele vecine și puterile străine susțin grupurile teroriste, dar a refuzat să numească țările respective.