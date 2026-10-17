„Mamă, n-am putut să le salvez pe toate”. Secundele care au salvat zeci de copii în atacul de la școala din Oregon

O profesoară s-a luptat la podea cu atacatorul de 16 ani care a deschis focul la o școală primară din Oregon, înainte ca un tată înarmat să intre în clădire și să-l împuște mortal pe suspect.

Noi detalii despre atacul armat care a avut loc joi, la ora prânzului, la Școala Primară Silver Rail din localitatea Bend, statul Oregon, au fost făcute publice de către autoritățile americane, potrivit BBC.

Atacatorul, un fost elev al școlii în vârstă de 16 ani, a pătruns în clădire și a intrat direct într-o clasă pentru elevi cu nevoi speciale. El a deschis focul și a ucis un profesor şi trei copii. O altă profesoară s-a repezit însă asupra lui și a reușit să-l imobilizeze la podea. În timpul luptei, un bărbat înarmat a intrat în sală și l-a împușcat mortal pe adolescent.

Bărbatul care a intervenit este tatăl a două fete care învăţau la școala primară. El trecea cu mașina în zonă când l-a văzut pe suspect trăgând cu arma în parcare, apoi trăgând printr-o fereastră pentru a intra în clădire.

Poliţia afirmă că adolescentul trăsese deja cel puțin 15 focuri în sala de clasă și era înarmat cu alte 44 de cartușe în momentul în care a fost oprit.

„Le suntem profund recunoscători celor care au dat dovadă de curaj în faţa unei astfel de violenţe şi au intervenit pentru a împiedica agravarea acestei tragedii”, a declarat vineri şeful poliţiei din Bend, Mike Krantz.

Autoritățile au identificat două dintre victimele atacului ca fiind profesoara Meghan Lambert și un băiețel de cinci ani, alți doi elevi uciși având 8 și 11 ani, în timp ce doi răniți sunt în stare gravă la spital.

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Cine este bărbatul care a intervenit

Tatăl care a intervenit, identificat de familie drept tâmplarul Kaylub Giamanco, și-a sunat mama imediat după incident. Femeia a povestit pentru un post local al reţelei CBS că fiul ei o sunase la câteva momente după împuşcături şi că era „traumatizat”.

„Mi-a spus că un bărbat a intrat în şcoala fiicei sale. Şi a împuşcat copii. Şi mi-a spus: «M-am uitat fix la el, am tras şi l-am ucis, mamă»”, a povestit femeia.

Ea a adăugat: „I-am spus că a salvat multe vieţi, iar el mi-a răspuns: «Mamă, n-am putut să le salvez pe toate.»”

Președintele Donald Trump l-a lăudat pe tatăl care a intervenit, numindu-l un „mare erou” și a subliniat că bilanțul ar fi fost mult mai grav fără o acțiune rapidă.

De asemenea, guvernatoarea statului Oregon, Tina Kotek, a recunoscut faptele eroice ale bărbatului și ale profesoarei care a intervenit.

Atacatorul a fost identificat drept Griffin J. John II, în vârstă de 16 ani, care în trecut fusese chiar elev cu nevoi speciale în acea clasă. Poliția a deschis o percheziție la domiciliul acestuia pentru a afla motivul exact al faptei.

Atacul din Bend ridică bilanțul incidentelor armate din școlile americane la cel puțin 149 în acest an. Deși cifrele rămân mult mai mari față de perioada pre-pandemică, fenomenul este într-o ușoară scădere comparativ cu anul trecut, când s-a înregistrat un vârf istoric de 235 de atacuri.