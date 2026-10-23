„Mami, e a treia oară când venim la grădina asta zoologică!” Cum a ajuns Școala Altfel să fie la fel în fiecare an și ce vrea să schimbe ministerul

„Mami, este a treia oară când venim la grădina asta zoologică!”, mi-a scris fiul meu, plecat cu câțiva copii din clasă și cu diriginta în excursie, în cadrul programului Școala Altfel. Aproape jumătate de clasă a plecat spre munte, restul au rămas să facă niște activități cu profesorii de la clasă.

În același timp, fiică-mea, elevă la liceu, aflată teoretic tot în aceeași săptămână „altfel”, folosește timpul pentru a-și face temele la meditații. La școală nu li s-a propus nicio activitate, dar nici ei nu au insistat pe această temă.

Atât Școala Altfel, cât și Săptămâna Verde sunt două programe care se derulează de la grădiniță până în clasa a XII-a. Asta înseamnă 16 „săptămâni altfel” și alte 16 „săptămâni verzi”. Activitățile trebuie să fie gratuite, ceea ce restrânge mult posibilitățile.

Copiii mei au fost la unitatea de pompieri din zonă de atât de multe ori, încât îmi și imaginez că, de fiecare dată când îi vedeau, domnii de acolo se mirau ce mari au crescut de la un an la altul. Muzeul Satului, Institutul de Meteorologie, Banca Națională sunt și ele locuri pe care le-au exploatat la maximum încă de când erau la grădiniță și până au terminat gimnaziul.

Până la urmă, ce alte variante mai au învățătorii și diriginții ca să se încadreze în conceptul de „altfel” și „verde” și să fie și gratuit? Orice ieșire în oraș costă bani. Când sunt foarte mici, e nevoie în primul rând de autocar și țin minte șocul pe care l-am avut când ni s-au cerut 80 de lei de copil pentru un drum din Drumul Taberei până la Institutul de Meteorologie. Am crezut că îi duce cu vreo mașină zburătoare, dar m-am înșelat.

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