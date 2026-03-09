Mamografia este un gest de grijă pentru tine și pentru prietenele tale

În luna martie, Medicover te încurajează să oferi unul dintre cele mai frumoase daruri: grija pentru sănătate. O mamografie poate contribui la liniștea ta și a prietenelor tale, în contextul în care cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer la femeile din România.

În această perioadă, Medicover transformă prevenția într-un gest de prietenie. Dacă te programezi la o mamografie și vii însoțită de una, două sau trei prietene, beneficiați toate de o reducere de 50%. Dacă formați un grup de cinci prietene și veniți împreună, în același timp, mamografia este gratuită pentru fiecare dintre voi. La Medicover credem că este mai ușor să faci un pas important atunci când nu ești singură.

Mamografia este o investigație esențială pentru depistarea precoce a cancerului de sân. Aceasta utilizează raze X pentru a analiza structura sânului și poate identifica modificări care nu pot fi detectate prin palpare. În funcție de nevoile fiecărei paciente, mamografia poate fi digitală 2D, utilizată frecvent pentru screening de rutină, sau cu tomosinteză 3D, o tehnologie avansată care oferă imagini detaliate, strat cu strat, fiind recomandată în special femeilor cu sâni denși sau atunci când este necesară o evaluare mai precisă.

Specialiștii Medicover recomandă mamografia femeilor peste 40 de ani, ca metodă standard de screening. Investigația poate fi indicată și mai devreme în cazul femeilor cu antecedente familiale de cancer mamar sau care prezintă factori de risc precum obezitatea sau fumatul. De asemenea, este recomandată atunci când apar modificări ale sânilor, precum noduli, dureri persistente sau schimbări ale pielii ori ale mamelonului.

De regulă, mamografia se efectuează o dată la doi ani sau conform recomandării medicului.

Pentru un diagnostic complet, mamografia este adesea completată de ecografia mamară. Aceasta ajută la diferențierea tipurilor de leziuni și la monitorizarea modificărilor deja identificate, oferind medicului o imagine mai clară.

Ecografia este, de asemenea, recomandată femeilor sub 40 de ani, dar și celor peste 40 de ani, în anii în care nu efectuează mamografie.

Prevenția rămâne esențială în lupta împotriva cancerului de sân. Atunci când este împărtășită cu prietenele, devine mai ușoară, mai firească și mai puternică.

