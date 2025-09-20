Managerul Spitalului din Caransebeș acuzat că a primit mită 250.000 de lei pentru un contract, arestat preventiv pentru 30 de zile

Singh Bhupinder, managerul Spitalului Municipal de Urgență din Caransebeș și fost consilier în Ministerul Sănătății, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce inițial fusese reținut pentru 24 de ore sub acuzația de luare de mită, potrivit Știrile ProTv.

Managerul este acuzat că a primit 250.000 de lei de la administratorul unei societăți comerciale pentru a atribui preferențial firmei respective, prin achiziție directă, un contract pentru lucrări de reparații la clădirea spitalului.

El a fost reținut vineri de procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru 24 de ore. Ulterior, el a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, transmite sursa citată. Și administratorul societății comerciale este și el urmărit penal de procurori, pentru dare de mită.

În urma perchezițiilor efectuate în acest caz, anchetatorii au găsit la domiciliul lui Singh Bhupinder sume de bani care au fost ridicate: 28.890 euro, 96.200 lei, 2.541 dolari, 340 lire, 500 franci și 5.000 forinți.

Singh Bhupinder, care este de naționalitate indiană, dar are și cetățenie română, e de profesie chirurg plastician.

În anul 2023, el a fost, pentru o scurtă perioadă, consilierul onorific al lui Alexandru Rogobete în Ministerul Sănătății, pe vremea când acesta era secretar de stat.