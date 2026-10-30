Managerul TNB explică de ce l-a angajat pe regizorul Felix Alexa, acuzat în trecut de hărțuire, agresiune sexuală și șantaj professional

Ada Hausvater, managerul Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, a declarat vineri că angajarea lui Felix Alexa a fost „o decizie a sa, discutată şi agreată de Consiliul artistic al TNB”, după ce a făcut „verificări prealabile”, fiind la curent cu acuzațiile care îl vizează pe regizor.

Hausvater a detaliat, printr-un comunicat de presă, elementele care au dus la această decizie.

„Colaborarea cu regizorul Felix Alexa nu este o măsură arbitrară, unilaterală, ci reprezintă o decizie a mea, discutată şi agreată de Consiliul artistic al TNB – for cu atribuţii consultative – strict pe considerente profesionale, în condiţiile în care Felix Alexa este un regizor competitiv, cu o istorie relevantă în acest teatru, unde a montat din 1991 până în 2025, inclusiv, 21 de spectacole. În continuare, Consiliul administrativ – for cu atribuţii decizionale – a analizat propunerea şi a votat-o unanim, hotărând angajarea pe durată determinată, respectiv pe stagiunea în curs. Parcurgerea acestor etape instituţionale se corelează cu responsabilitatea pe care mi-am asumat-o pentru această decizie, în calitate de manager”, a precizat Hausvater.

Forurile de conducere ale teatrului bucureștean sunt la curent cu la acuzațiile care îl vizează pe Alexa, a mai precizat managerul, subliniind că mărturiile „ privind posibile comportamente abuzive trebuie tratată cu seriozitate”. Hausvater a subliniat că a făcut „verificări prealabile”.

„În evaluarea situaţiei, am avut în vedere şi documentele disponibile referitoare la verificările desfăşurate anterior de instituţiile competente. Hotărârea Comisiei de Etică a UNATC din 21.12.2022, votată în unanimitate de membrii comisiei, studenţi şi cadre universitare, nu a identificat încălcări ale Codului de etică, iar certificatul de integritate comportamentală emis de Inspectoratul General al Poliţiei Române confirmă că Felix Alexa nu figurează în registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.”, a mai spus managerul Naționalului.

Conducerea TNB va fi „vigilentă”

Hausvater a mai susținut că atât ea, cât și echipa artistică a spectacolului „Tartuffe”, în regia lui Felix Alexa, sunt„ vigilenţi cu privire la orice derapaje care ar putea apărea”.

„La toate repetiţiile desfăşurate până în prezent, atmosfera a fost corectă şi profesionistă, neînregistrându-se niciun fel de incidente. TNB, prin structurile responsabile şi prin mecanismele instituţionale şi legale aplicabile, urmăreşte desfăşurarea activităţii artistice într-un cadru profesional, bazat pe respect reciproc şi va trata cu maximă seriozitate orice sesizare privind un posibil comportament abuziv sau discriminatoriu”, mai precizează Hausvater în comunicatul de presă al TNB.

Ada Hausvater a mai subliniat că în instituția pe care o conduce nu există loc pentru abuz sau hărţuire sub nicio formă.

„Îmi asum fără să ezit misiunea de a construi şi de a dezvolta în interiorul teatrului o atmosferă corectă şi o conduită ireproşabilă, astfel încât fiecare artist şi fiecare angajat să se simtă în siguranţă, respectat şi preţuit, pe scenă sau în spatele ei. Consider ca principală responsabilitate instituţională prevenirea şi combaterea oricărei forme de abuz, protejarea demnităţii şi siguranţa celor care lucrează în TNB, ceea ce implică şi acordarea prezumţiei de nevinovăţie, în lipsa argumentelor legale. Aceste principii nu se exclud, ci trebuie să funcţioneze împreună”.

Acuzațiile în cazul lui Felix Alexa

Felix Alexa este un vechi colaborator al TNB, unde a montat numeroase spectacole. A colaborat de asemenea cu teatre din întreaga țară. Din octombrie 2026, sub conducerea managerului general Ada Lupu Hausvater, Felix Alexa a devenit angajat al TNB, a semnalat miercuri site-ul Cultura la dubă.

Încă din noiembrie 2022, presa a făcut cunoscute acuzațiile de abuz emoțional și sexual din cadrul Universității Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” – UNATC București, avându-l în prim-plan pe profesorul Felix Alexa. De la avansuri până la șantaj profesional, Felix Alexa a fost acuzat că a folosit tot felul de tertipuri pentru a întreține relații sexuale cu studentele sale.

În ianuarie 2023, RISE Project publica o amplă investigație în care foste studente ale lui Felix Alexa la UNATC sau foste iubite îl acuzau pe acesta de agresiune și avansuri sexuale, șantaj profesional și hărțuire.

„Am sărutat-o și am lipit-o de ușă? Are dovezi în sensul ăsta? (…) Nu am abuzat niciodată pe nimeni”, a spus Felix Alexa despre mărturiile unei foste studente citate în investigația RISE Project.

De asemenea, o fostă iubită a regizorului a povestit că a hărțuit-o prin mesaje și e-mailuri, i-a spart ușa de la casă și i-a tăiat cauciucurile de la mașină. Alexa a calificat situația ca fiind „un incident scos din context”.

Potrivit RISE Project, regizorul a admis relațiile cu fostele lui studente, dar a respins orice formă de hărțuire: „Au fost niște relații de iubire”.

UNATC a deschis ulterior o anchetă, care nu a avut însă urmări. Cazul a fost clasat, iar Felix Alexa predă în continuare la UNATC, notează Cultura la dubă.