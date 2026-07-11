Cazul unei femei mustrate că a venit cu sendvișuri în geantă pe o plajă din Italia redeschide discuția despre limitele plajelor private

Femeia plătise pentru șezlonguri și umbrelă.

Episodul a avut loc la Vieste, în peninsula Gargano, unde o femeie, care plătise pentru șezlonguri și umbrelă, a introdus pe ascuns șendvișuri făcute acasă pentru ea și cei doi copii ai săi. La nivel național nu există o lege care să interzică o astfel de practică, însă concesionarii de plaje își stabilesc uneori propriile politici, așa cum s-a întâmplat și în acest caz, conform unui reportaj The Guardian.

Luca Pernice, jurnalist la Corriere della Sera, care se afla întâmplător pe aceeași plajă, a explicat că femeia, pe nume Rosaria, ascunsese sandvișurile în geantă.

Când s-a făcut ora prânzului, ea și-a sfătuit fiul să mănânce mai aproape de mare, departe de ochii curioși ai personalului. Totuși, copilul a fost observat, iar femeii i s-a atras atenția că locația interzice mâncarea adusă la pachet.

„Este un lucru obișnuit pe plajele de aici”, a povestit Pernice. „Oamenii nu vor să fie obligați să cheltuie bani la restaurant în fiecare zi, nu își permit, așa că asta fac, își elaborează strategii”, a explicat jurnalistul.

Concesionarii de plaje susține că pachetele cu mâncare „afectează imaginea” locațiilor

Nicola Ragno, președintele filialei locale a Assoturismo, asociație a concesionarilor de plaje, susține că pachețelele cu mâncare „au afectat imaginea” localurilor de pe plajă, susținând că mulți turiști nu și-au limitat prânzul la un simplu sendviș.

„În majoritatea cazurilor, vedem mese complete – paste, feluri principale, fructe, deserturi, băuturi – tot felul de alimente”, a declarat Ragno pentru Corriere della Sera. „Acest lucru creează probleme de igienă, gestionare a deșeurilor și ordine generală, complicând în același timp serviciile pe care proprietarii de afaceri le oferă prin investiții semnificative și personal dedicat”, a adăugat acesta.

Un oficial regional nu e de acord: „Costul șezlongurilor și al umbrelelor este deja exorbitant”

În dezbatere a intervenit și Antonio Decaro, președintele regiunii Puglia.

„Nimeni nu te poate împiedica să mănânci pe plajă mâncare pe care ai adus-o de acasă”, a declarat el pe Facebook. „Costul șezlongurilor și al umbrelelor este deja exorbitant. Marea este un bun comun și nu trebuie să devină un lux”, a adăugat acesta.

În Italia, ponderea plajelor private variază în funcție de regiune, de la aproximativ 20% din litoral în Sardinia, până la 70% în Emilia-Romagna și Liguria. Cele mai multe oferă servicii de bar și restaurant, dar, în ultimii ani, italienii au început să se orienteze către alte opțiuni, susținând că prețurile sunt prea mari.

FOTO: Danilo Mongiello | Dreamstime.com