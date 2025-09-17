Mandat de arestare pentru fiul lui Ilie Dumitrescu, care a provocat un accident si a fugit de la locul accidentului. Consumase cocaină

Judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Sectorului 1 a aprobat solicitatea procurorilor de arestare preventivă, pe o durată de 30 de zile, a lui Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, pentru părăsirea locului unui accident rutier.

Decizia instanței vine în aceeași zi în care Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a declanșat urmărirea penală pentru fapta menționată. Toto Dumitrescu (27 de ani) a părăsit locul accidentului, potrivit procurorilor, cu toate că cealaltă mașină implicată provocase accidentul, prin neacordarea priorității.

„Din probatoriul administrat a rezultat că, la data de 14.09.2025, în jurul orei 13:00, în timp ce conducea un autovehicul pe bd. Mircea Eliade din mun. București, sector 1, la intersecția cu bd. Primăverii, inculpatul a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care nu a acordat prioritate de trecere. Deși în urma accidentului a rezultat rănirea unei persoane, inculpatul a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului”, se spune într-un comunicat al Ministerului Public.

Procurorii motivează cererea de arestare preventivă prin faptul că fiul lui Ilie Dumitrescu a mai fost condamnat penal pentru încălcarea legislației rutiere.

„Inculpatul nu este la primul conflict cu legea penală, săvârșind în trecut o infracțiune de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, pentru care instanța a dispus amânarea aplicării pedepsei de 8 luni închisoare”, precizează sursa citată.

Cum a avut loc accidentul

Duminică, în jurul orei 13:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin numărul de urgenţă 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie la intersecţia dintre bd. Mircea Eliade şi bd. Primăverii, din Sectorul 1.

Conducătoarea unui autovehicul, în vârstă de 23 de ani, care se deplasa pe bd. Primăverii, a intrat în coliziune cu un autovehicul, care se deplasa pe bd. Mircea Eliade, condus de Toto Dumitrescu. În urma impactului, primul autovehicul a avariat un alt autovehicul care circula în spatele acestuia, transmite Agerpres.

Şoferiţa a fost rănită şi dusă la spital, însă Toto Dumitrescu a plecat pe jos de la faţa locului, profitând de agitaţia creată în jur.

El a fost găsit după 48 de ore de către poliţişti într-un apartament. A fost ridicat şi dus la audieri, după care agenţii au decis să-l reţină pentru 24 de ore, fiind acuzat de săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia.

Toto Dumitrescu a fost supus unei expertize la INML, rezultatul fiind pozitiv la consumul de cocaină.