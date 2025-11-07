Mandat de arestare pentru „genocid” pe numele lui Benjamin Netanyahu, emis de Turcia
Justiția turcă a emis vineri mandate de arestare pentru „genocid” pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu și altor responsabili israelieni, printre care ministrul apărării, Israël Katz, și ministrul securității naționale, Itamar Ben Gvir, informează AFP.
În total, 37 de suspecți sunt vizați de mandate de arestare, a precizat parchetul general din Istanbul, fără însă a furniza lista completă, pe care se află și șeful Statului Major israelian, Eyal Zamir, potrivit Agerpres.
Parchetul general din Istanbul denunță „genocidul și crimele împotriva umanității comise în mod sistematic de către statul israelian în (Fâșia) Gaza”.
Parchetul invocă de asemenea cazul „Spitalului prieteniei turco-palestiniene” din Fâșia Gaza, construit de Turcia și bombardat în martie de armata israeliană. Tel Avivul a susținut că unitatea medicală servea ca bază unor luptători ai Hamas.
Turcia, una dintre țările cele mai critice față de războiul dus de Israel în enclava palestiniană, s-a alăturat deja anul trecut procedurii pentru genocid lansate de Africa de Sud împotriva Israelului la Curtea Internațională de Justiție (CIJ).