Mandat de arestare pentru „genocid” pe numele lui Benjamin Netanyahu, emis de Turcia

Premierul israelian Benjamin Netanyahu evaluează situația de pe Muntele Hermon, împreună cu ministrul apărării Israel Katz, șeful Statului Major al Forțelor de Apărare Israeliene, generalul-locotenent Herzi Halevi, comandantul Comandamentului Nordic al Forțelor de Apărare Israeliene, generalul-maior Uri Gordin, și directorul Shin Bet, Ronen Bar. Israel, 18 decembrie 2024. Sursa foto: apaimages / Sipa Press / Profimedia

Justiția turcă a emis vineri mandate de arestare pentru „genocid” pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu și altor responsabili israelieni, printre care ministrul apărării, Israël Katz, și ministrul securității naționale, Itamar Ben Gvir, informează AFP.

În total, 37 de suspecți sunt vizați de mandate de arestare, a precizat parchetul general din Istanbul, fără însă a furniza lista completă, pe care se află și șeful Statului Major israelian, Eyal Zamir, potrivit Agerpres.

Parchetul general din Istanbul denunță „genocidul și crimele împotriva umanității comise în mod sistematic de către statul israelian în (Fâșia) Gaza”.

Parchetul invocă de asemenea cazul „Spitalului prieteniei turco-palestiniene” din Fâșia Gaza, construit de Turcia și bombardat în martie de armata israeliană. Tel Avivul a susținut că unitatea medicală servea ca bază unor luptători ai Hamas.

Turcia, una dintre țările cele mai critice față de războiul dus de Israel în enclava palestiniană, s-a alăturat deja anul trecut procedurii pentru genocid lansate de Africa de Sud împotriva Israelului la Curtea Internațională de Justiție (CIJ).