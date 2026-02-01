Manifestație uriașă la Praga în sprijinul președintelui. Petr Pavel, în conflict deschis cu guvernul lui Andrej Babis

Zeci de mii de persoane s-au adunat duminică pe străzile din capitale Cehiei, Praga, în sprijinul preşedintelui liberal Petr Pavel, relatează DPA, preluată de Agerpres.

Manifestanţii s-au strâns în două mari pieţe din centrul Pragăi, la apelul iniţiativei „Un milion de momente pentru democraţie”. Aceasta vine pe fondul unei dispute care escaladează tot mai mult între preşedinte şi noul guvern de dreapta condus de prim-ministrul Andrej Babis.

La manifestaţie – la care, potrivit organizatorilor, au luat parte între 80.000 şi 90.000 de persoane – s-a strigat, printre altele, „Nu suntem singuri!”.

Pavel refuză numirea în guvern ca ministru al mediului a preşedintelui de onoare al Partidului Motoriştilor, Filip Turek, invocând afirmaţii anterioare controversate ale acestuia, pe care preşedintele le consideră incompatibile cu rolul unui ministru într-o democraţie.

Pavel l-a acuzat public pe ministrul de externe, Petr Macinka, coleg de partid cu Turek, că încearcă să îl şantajeze pentru a obţine această numire. Filip Turek este acuzat că ar fi făcut remarci rasiste şi sexiste în postări pe reţele sociale.

Duminică, Pavel le-a mulţumit pe X manifestanţilor pentru sprijinul lor Fost general NATO, Petr Pavel se află în funcţia de preşedinte al Cehiei din martie 2023, fiind ales prin scrutin popular direct.

Opoziţia parlamentară intenţionează să depună marţi o moţiune de cenzură împotriva guvernului, în urma acuzaţiilor de presiuni asupra preşedintelui. Cu toate acestea, şansele de reuşită sunt foarte mici.

Coaliţia formată din partidul ANO al lui Babis, Motoriştii şi partidul Libertate şi Democraţie Directă (dreapta radicală) deţine o majoritate de 108 din cele 200 de locuri în Camera Deputaţilor.