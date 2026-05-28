Manifestații din cauza legii salarizării. Angajații din sănătate, în stradă. Proteste spontane la ANAF și Trezorerie

Noua lege a salarizării bugetarilor a provocat joi reacții de protest. Sute de sindicaliști din sănătate s-au strâns în fața Ministerului Muncii, nemulțumiți de prevederile din lege, despre care spun că le plafonează veniturile și reduc sporurile. Proteste au fost și la Trezoreria București și la structuri ANAF din țară, potrivit Antena3.

„Să vină la noi să stea o noapte pe Terapie, după o să vedem dacă ne merităm banii sau nu”, a declarat un angajat din sănătate, venit la protest. Oamenii reclamă că veniturile le vor fi reduse foarte mult și că un asistent medical va pierde până la 1.200 de lei, potrivit sursei citate.

Protestul angajaților din sănătate a fost anunțat în urmă cu două zile de Federația Sanitas, care a reclamat că forma făcută publică a noii legi a salarizării „reprezintă cea mai proastă variantă a viitoarei legi”.

Aceștia spun că noua lege ar putea duce la scăderi importante ale veniturilor, în special prin eliminarea unor sporuri și indemnizații.

„În loc să aducă majorări de venituri pentru angajații din sănătate și asistență socială, acest proiect riscă să producă exact efectul opus: pentru mai mult de jumătate dintre salariați, veniturile vor fi plafonate sau chiar vor scădea”, a declarat Federația Sanitas.

Federația Sanitas a anunațat că proteste vor fi și pe 3 iunie în Piața Victoriei și a Parlamentului.

Protest la ANAF și Trezorerie în mai multe orașe din țară

În același timp, o parte dintre angajații Trezoreriei Municipiului București au declanșat joi un protest spontan în clădirea instituției, nemulțumiți de noile prevederi din proiectul legii salarizării.

Oamenii au ieșit cu pancarte în fața instituției, pe care scrie „protest spontan”, iar pe geamurile de la ghișee au afișat anunțuri cu „protest spontan”, potrivit Profit.ro.

Acțiuni de protest au avut loc și în mai multe structuri ale ANAF din București și din țară.

Vameșii protestează prin „reguli stricte”

Și angajații Autorității Vamale declanșează începând de joi, 28 mai, acțiuni de protest la nivel național, a anunțat Sindicatul Național Meridian, organizaţie reprezentativă la nivelul instituției.

Protestul nu presupune întreruperea activității, potrivit sursei citate.

Forma de protest aleasă constă în aplicarea strictă și riguroasă a tuturor procedurilor de control vamal.

„Pe durata protestului, personalul vamal își va desfășura activitatea cu respectarea integrală a prevederilor legale, iar derularea cu rigurozitate a procedurilor operaționale aplicabile poate conduce la creșterea timpilor de așteptare în punctele de trecere a frontierei și la întârzieri în procesarea operațiunilor vamale la interior”, a transmis Sindicatul Național Meridian, într-un comunicat.

Salariile din sistemul public de la 1 ianuarie 2027

Legea salarizării unitare în sectorul public ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2027 pentru toți cei peste 1,2 milioane de bugetari și va duce la creșterea salariilor pentru 56% dintre angajați, în timp ce pentru ceilalți salariile vor rămâne în plată exact cum sunt, după cum a anunțat ministrul interimar al Muncii Dragoș Pîslaru.

Noul sistem de salarizare va avea 12 grade salariale, iar fiecărui grad îi vor corespunde coeficienți de la 1 la 8, care înmulțiți cu valoarea de referință de 4.100 de lei vor determina salariul de bază. Coeficientul maxim de 8 este pentru președintele României, în timp ce 1 este nivelul pentru debutanți.