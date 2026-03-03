Manuscrise din Tezaur ale lui George Enescu, ținute 4 ani și jumătate în containere în aer liber. Corpul de Contro al ministrului Culturii, trimis la muzeu

Potrivit unei investigații publicate de Cultura la dubă, manuscrise ale lui George Enescu și alte bunuri din Tezaur sunt ținute de peste patru ani în containere, după ce au fost mutate din Muzeul Național „George Enescu”, din cauza lucrărilor de începute în 2021 și blocate de mai bine de doi ani. Deși ar trebui păstrate în condiții stabile, ele au stat în frig, în arșiță și în locuri unde a intrat apa.

Conducerea muzeului a transmis că „depozitarea bunurilor de patrimoniu nu este o informație publică”. După apariția articolului, ministrul Culturii, András Demeter, a anunțat că va trimite Corpul de Control la muzeu.

Manuscrisele, obiectele personale și piese de mobilier care au aparținut compozitorului George Enescu sunt ținute de patru ani și jumătate în containere în aer liber, în curtea Palatului Cantacuzino, sediul Muzeului Național „George Enescu”, potrivit unei investigații publicate de Cultura la dubă.

Lucrările de consolidare începute în 2021 sunt blocate de mai bine de doi ani.

Publicația scrie că este vorba despre „manuscrisele marelui compozitor, inclusiv cel al operei Oedipe, precum și obiectele personale, piese de mobilier, fotografii și numeroase alte bunuri mobile clasate în Tezaur sau în fondul Patrimoniului Național”. Deși astfel de bunuri ar trebui păstrate în condiții stabile, ele au stat în frig, în arșiță și în locuri unde a intrat apa, scrie sursa citată.

„Containerele respective nu respectă normele prevăzute de lege pentru depozitarea bunurilor mobile de patrimoniu” și „iarna aceasta, un aer condiționat s-a stricat, iar obiectele depozitate acolo ar fi stat și la temperaturi de -16 grade Celsius. La topirea ultimei zăpezi, apa a pătruns în aceste spații”, scrie Cultura la dubă.

De asemenea, publicația notează că „muncitorii au aruncat obiectele sanitare din baia personală a lui George Enescu și a Mariei Cantacuzino, soția sa”, iar acestea au fost recuperate ulterior, însă deteriorate.

Containerele în care este depozitat patrimoniul Muzeului Național George Enescu/ Foto: Cultura la dubă, februarie 2026

Reacția muzeului și a Ministerului Culturii

Conducerea muzeului a transmis, potrivit sursei citate, că „depozitarea bunurilor de patrimoniu nu este o informație publică, ci reprezintă un secret de serviciu exceptat expres de la transmitere de legea în vigoare.”

De asemenea, directorul Unității de Management al Proiectului din Ministerul Culturii, Bogdan Trâmbaciu, a declarat, potrivit sursei citate: „Tot ce ține de patrimoniul muzeului este responsabilitatea muzeului”.

După apariția articolului, ministrul Culturii, András Demeter, a anunțat că va trimite Corpul de Control la muzeu, mai scrie Cultura la dubă.