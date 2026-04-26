MApN a invitat producătorii de drone să meargă în operațiuni reale, înaintea semnării unor contracte. Miruță: „Soluții se găsesc pe câmp, nu în birou”

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, anunţă că firme producătoare de drone şi sisteme contra-dronă, care au participat la exerciţiul din poligonul Midia, au fost invitate să meargă în operaţiuni reale, împreună cu militarii Armatei Române şi să doneze din produse pentru fi folosite de militari, iar cele care se califică vor merge mai departe pentru un eventual contract, informează News.ro.

„O premieră pentru Armată: firmele producătoare de drone şi sisteme contra-dronă au fost invitate săptămâna trecută să arate concret ce pot face produsele lor în poligonul de la Capul Midia, într-un exerciţiu organizat de Minister”, spune ministrul Radu Miruţă într-o postare pe Facebook.

El arată că este o premieră pentru Armata Română. „Nu în birouri la Bucureşti, la Capul Midia în poligon, a fost o provocare pentru companiile care spun că au capacitate să producă drone şi soluţii antidrone să vină în cel mai amplu exerciţiu organizat de Armata Română împreună cu NATO, unde să-şi demonstreze capacitatea produselor lor. Pentru că am avut la minister tot felul de întâlniri, cu tot felul de firme, care spuneau în PowerPoint şi în fişiere PDF că fac şi că dreg, le-am invitat să-şi demonstreze această capabilitate”, a afirmat ministrul Apărării.

Miruţă precizează că specialiştii Armatei Române au urmărit care sunt caracteristicele tehnice ale produselor pe care le-au văzut şi au observat cum lucrează aceste produse şi ce sunt capabile să facă, urmând ca de săptămâna viitoare să facă o invitaţie oficială firmelor care se potrivesc cu nevoile Armatei Române, să meargă în operaţiuni reale, umăr la umăr, cu militarii Armatei Române, să doneze câteva dintre produsele respective, pentru ca ele să poată fi folosite de militarii Armatei Române.

„Vom face un fişier de feedback, după care cele care se califică vor merge mai departe într-o interacţiune comercială. Pentru că soluţiile se găsesc aici, pe câmp, unde se validează scenarii de luptă, nu în biroul unde se prezintă tot felul de fişiere în care se spune comercial că se întâmplă şi că se fac diverse lucruri”, subliniază ministrul.