Marcel Ciolacu îl ironizează din nou pe Ilie Bolojan: „Alte două reușite ale Guvernului Bolojan”

Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, fost ministru al României înainte de Ilie Bolojan, îl ironizează din nou pe actualul premier, deși aceștia fac parte din două partide care formează coaliția de guvernare. Ciolacu a publicat vineri un mesaj pe Facebook în care face trimitere la o postare a actualului premier referitoare la bugetul pe anul 2025.

În mesajul său de pe Facebook, Marcel Ciolacu a atașat o fotografie cu o postare făcută de premierul Ilie Bolojan în care șeful Guvernului prezintă concluziile bugetului 2025. Postarea este intitulată: „Cele mai mari investiții pentru dezvoltare din ultimii 36 de ani”.

Postarea lui Ciolacu vine în contextul în care în momentul adoptării de către Parlament a bugetului pe anul 2025 el era premier. Și atunci, din coaliția aflată la guvernare făcea parte și PNL, partidul pe care îl conduce Ilie Bolojan.

„Felicitări Guvernului Bolojan pentru modul în care a construit bugetul pe 2025! Focusul pe investiții a dat roade (după multiple tentative de stopare a proiectelor începute), programele de dezvoltare au continuat să modernizeze România (bine că a fost abandonată ideea anulării Anghel Saligny) miliardele din PNRR au infuzat economia (mai puțin cele 7 miliarde pierdute)”, a scris Marcel Ciolacu.

„PS: Nu mai punem la socoteală intrarea în Schengen și Autostrada Moldovei. Alte două reușite ale Guvernului Bolojan. PPS: Este 9 ianuarie și Romania încă nu are o formulă de buget pentru 2026”, a mai scris actualul președinte al Consiliului Județean Buzău.

Deși Marcel Ciolacu critică faptul că este 9 ianuarie și România „nu are o formulă de buget pentru 2026”, și bugetul pentru anul 2025, atunci când Ciolacu era premier, a fost votat de Parlament abia în 5 februarie.

Guvernul Bolojan a intrat în 2026 fără a fi finalizat bugetul național, însă acesta ar putea fi gata la începutul lunii februarie, conform declarațiilor premierului.

În 2 ianuarie, fostul premier Marcel Ciolacu a publicat pe contul său de Instagram o postare cu un mesaj ironic cu privire la situația anului 2025, de la jumătatea căruia premier a devenit Ilie Bolojan. Reacția lui Ciolacu a venit atunci după ce, în mesajul său de Anul Nou, llie Bolojan a spus că anul trecut a fost unul „dificil”, din cauza măsurilor economice luate.