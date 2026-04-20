Marcel Ciolacu, în chirie alături de Sorina Docuz într-un penthouse din Herăstrău achiziționat de o firmă din Buzău

Fostul premier și lider PSD Marcel Ciolacu s-a mutat cu Sorina Docuz într-un penthouse de 350 de mp din Herăstrău, scrie G4Media. Locuința aparține unei firme din Buzău deținute de o companie americană cu acționariat nepublic, al cărei administrator spune că cei doi plătesc chirie.

Penthouse-ul în care locuiesc Ciolacu și Docuz și alte trei apartamente din complexul One Herăstrău au fost achiziționate de firma Real Estate Key SRL din Buzău, în septembrie 2025, cu 8,13 milioane de lei, scrie G4Media.

„Plătesc chirie”, a declarat pentru G4Media administratorul firmei, Gheorghe Roșu, care nu a spus însă și cine este patronul firmei care a cumpărat apartamentele din complexul One Herăstrău și nici ce chirie plătește fostul președinte PSD.

Chiria unui astfel de penthouse este, conform datelor de pe site-ul dezvoltatorului, în jur de 15.000 de euro pe lună, plus TVA.

Real Estate Key SRL, cu sediul în Buzău, este filiala din România a companiei americane Allied Capital LLC, înregistrată în 2025 în Wyoming, stat american care permite anonimizarea proprietarului legal al unei firme și înregistrarea companiilor prin intermediul unui registrator. Totul se face online, nu e nevoie de capital inițial, nu se plătesc taxe pentru înființarea companiei către stat, scrie G4 Media.

Filiala din România a fost deschisă în septembrie 2025, domeniul de activitate declarat este cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii, iar la adresa declarată din Buzău funcționează un chioșc de articole de pescuit și unul de piese auto.

Administratorul firmei este Gheorghe Roșu, din Buzău. Contactat de G4Media, Gheorghe Roșu a refuzat să spună cine este proprietarul companiei-mamă din SUA: „Mă anchetați sau ce?”.

G4 Media scrie că la opt zile de la înființare Real Estate Key SRL a cumpărat patru locuințe în complexul One Herăstrău Towers: trei apartamente și un penthouse. Potrivit datelor publice ale dezvoltatorului, prețurile în complex variază de la aproximativ 350.000 de euro pentru apartamentele standard până la peste 1,5 milioane de euro pentru penthouse-uri.

Sorin Constantinescu, antreprenor român în domeniul jocurilor de noroc și influencer, spunea într-un live pe canalul său de YouTube că Marcel Ciolacu și Sorina Docuz s-au mutat într-un penthouse în Herăstrău:„E prima oară când o auziți pe live la noi. Domnul Ciolacu și Sorina Docuz s-au mutat într-un bloc extrem de luxos. Nu spunem cine a făcut blocul că nu ne interesează, dar este într-o zonă exclusivistă din București. Este în Herăstrău blocul. Două apartamente a luat. Unul pentru el și al doilea pentru copilul lui, cel mare, din prima căsătorie. Nu știu dacă a cumpărat sau a închiriat, dar un apartament acolo costă de la 2 milioane de euro în sus. Nu a luat de la dezvoltator, a luat, cel mai probabil, de la un intermediar. Este urmărit foarte mult de presă”.

Despre Sorina Docuz presa a scris în mai multe rânduri că este o apropiată a lui Ciolacu și că afacerile acesteia au prosperat în ultimii ani. Alături de Docuz, fostul premier PSD a călătorit cu avionul privat închiriat de Nordis, a scris G4Media.

În toamna lui 2024, aflat la emisiunea HotSpot de la HotNews, Marcel Ciolacu a fost întrebat despre Sorina Docuz, fosta soție a lui Robert Negoiță, primarul Sectorului 3. Premierul a spus: „Nu am o relație intimă cu Sorina Docuz”. „Există vreo poză cu mine, cu ea? Dacă cineva îmi arată dovada, intrăm în altă zonă”.