Marcel Ciolacu, prima reacție după declarațiile controversate ale lui Dragoș Sprînceană, desemnat de el omul de legătură cu Trump. În urmă cu trei zile, explica ce „mandat” i-a încredințat

Premierul Marcel Ciolacu a transmis prima reacție după declarațiile lui Dragoș Sprînceană, omul de afaceri trimis de acesta în SUA ca să vorbească cu administrația Trump. În postarea publicată azi de premier, acesta nu menționează dacă este sau nu de acord cu declarațiile lui Sprînceană.

„Părerile exprimate în spațiul public de diverși cetățeni români care nu au nicio calitate oficială sunt pur personale și nu implică o poziție a statului român. Pozițiile oficiale ale României sunt întotdeauna transmise prin canale instituționale, în strânsă legătură cu Președinția și Ministerul Afacerilor Externe. Prioritățile politicii externe românești rămân, așadar, neschimbate”, a scris Ciolacu.

Premierul spune că nu există niciun ”emisar al lui Ciolacu”.

„Există însă mulți români din diaspora – antreprenori, medici, specialiști IT etc, cu care am vorbit în ultima perioadă și care s-au arătat dispuși să deschidă diverse canale de comunicare prin prisma conexiunilor pe care le au atât în Statele Unite, cât și în Europa”.

Omul de afaceri Dragoș Sprînceană a afirmat, duminică seară, la Digi24, că administrația Trump ar trebui să ignore declarațiile pro-Ucraina venite de la București, câtă vreme România are un președinte interimar. Sprânceană a menționat declarațiile de susținere a Ucrainei făcute de către președintele Ilie Bolojan.

Invitat să explice comentariile critice pe care le-a făcut recent la adresa președintelui Franței, Dragoș Sprânceană a spus: „Nu sunt un fan al președintelui Macron. Nefiind un fan al lui, eu cred că nu reprezintă Uniunea Europeană. Domnul Macron își dorește continuarea războiului din Ucraina, iar România se aliniază acestei direcții prin declarații ale unora. SUA nu o să fie încântate. Câtă vreme războiul continuă, România nu o să fie bine.”

Ciolacu explica acum trei zile ce i-a transmis lui Sprânceană

În urmă cu trei zile, premierul Marcel Ciolacu vorbea de un „mandat” pe care i l-a încredințat lui Sprânceană.

”Şi mi s-a părut corect, prin prietenii pe care îi am, să căutăm persoane care sunt în anturajul Partidului Republican de a spune despre România, de a face discuţii despre România. Nu pe banii României. Noi nu avem încă legea lobby-ului, dar mă bucur că în PNRR e trecut că trebuie să avem şi noi o lege a lobby-ului, nu pe cheltuieli guvernamentale şi da, cu domnul Dragoş Sprânceană am avut această discuţie telefonică, cred că pe la 5 dimineaţa ca să ne potrivim cu orele, şi l-am rugat: dom’le, înţeleg că veţi participa în perioada următoare…”, a explicat Ciolacu, citat de RFI.

”În momentul în care statul îşi asumă, la fel ca Statele Unite, un trimis special, un reprezentant al statului, dacă reprezintă preşedintele României, se face prin decret, dacă reprezintă Guvernul, va trece prin HG, prin guvern şi atunci va avea şi un mandat foarte clar. Mandatul, şi din discuţia mea şi cu domnul Dragoş Sprânceană, a fost de a spune adevărul despre România”, a explicat Ciolacu.