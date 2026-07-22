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Actualitate

Marcel Ciolacu recunoaște întâlnirea cu Ionel Arsene, fostul lider PSD care e pe lista „persoane urmărite” a Poliției Române. „Dacă stătea ilegal, aș fi anunțat autoritățile”

Andrei Georgescu
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Fostul lider PSD Marcel Ciolacu a confirmat, într-un mesaj pentru Digi24, că s-a întâlnit cu Ionel Arsene, fostul lider CJ Neamț, care a fost condamnat în România la șase ani și șapte luni de închisoare. „M-am văzut întâmplător”, a spus fostul premier social-democrat.