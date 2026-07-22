Marcel Ciolacu recunoaște întâlnirea cu Ionel Arsene, fostul lider PSD care e pe lista „persoane urmărite” a Poliției Române. „Dacă stătea ilegal, aș fi anunțat autoritățile”

Fostul lider PSD Marcel Ciolacu a confirmat, într-un mesaj pentru Digi24, că s-a întâlnit cu Ionel Arsene, fostul lider CJ Neamț, care a fost condamnat în România la șase ani și șapte luni de închisoare. „M-am văzut întâmplător”, a spus fostul premier social-democrat.

HotNews a publicat de dimineață imagini de la întâlnirea dintre cei doi – Marcel Ciolacu și Ionel Arsene – care a avut loc în luna iunie, la un hotel de cinci stele de pe malul lacului Garda.

Imaginile îi surprind pe cei doi la micul dejun la hotelul la care o cameră costă minim 800 de euro pe noapte. Arsene și-a lăsat între timp barbă și poartă ochelari mari de soare.

Fostul premier și actual președinte al Consiliului Județean Buzău, Ciolacu spusese, când a fost întrebat de HotNews: „Ce fac eu personal nu privește pe nimeni”.

Ulterior, într-un răspuns pentru Digi24, Ciolacu a spus: „M-am văzut întâmplător și, dacă era fugar și stătea ilegal, aș fi anunțat autoritățile”.

HotNews l-a contactat și pe Ionel Arsene, în cursul zilei de marți. Până acum, acesta nu a răspuns.

Arsene, pe site-ul Poliției Române la „persoane urmărite”

Marcel Ciolacu și Ionel Arsene au petrecut câteva zile la Villa Cortine Palace, hotel de lux de pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei.

Pe site-ul Poliției Române, Ionel Arsene apare la categoria „persoane urmărite” pentru „trafic de influență și luare și dare de mită”

Condamnat la 6 ani și 7 luni

Ionel Arsene a fost condamnat, în martie 2023, la 6 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru trafic de influență, după ce a cerut peste trei milioane de lei mită.

Faptele pentru care a fost judecat avuseseră loc cu un deceniu în urmă.

Conform unui referat al procurorilor DNA, citat de Digi 24, în perioada în care era lider al organizației PSD Neamț, Arsene a primit 100.000 de euro de la Gheorghe Ștefan, fost primar PDL din Piatra Neamț.

În 2015, pe când era deputat, Arsene a cerut unui om de afaceri un comision de 5% „din suma totală de 60.000.000 lei ce trebuia alocată de Administrația Națională Apele Române (A.N.A.R.) pentru finalizarea contractelor pe care firma respectivă le avea în derulare cu administrațiile bazinale”, acuza DNA, potrivit Digi24.

Statul italian a refuzat extrădarea lui Arsene, care a susținut prin avocații săi că suferă de „tulburare depresivă severă” și de un „risc foarte mare” să se sinucidă dacă ar fi încarcerat într-un penitenciar din România.