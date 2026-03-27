Marco Rubio a sosit în Europa în pline tensiuni între SUA și NATO. Europenii caută răspunsuri privind conflictul din Iran

Secretarul de stat american Marco Rubio se află astăzi în Franța unde va discuta cu miniștrii de externe din G7. Vizita vine după ce președintele Donald Trump a atacat țările NATO pentru reticența sau refuzul lor de a participa la războiul din Iran, un conflict pe care unii dintre cei mai apropiați aliați ai Americii l-au întâmpinat cu un profund scepticism, relatează The Guardian.

„Suntem foarte dezamăgiți de NATO, deoarece NATO nu a făcut absolut nimic”, a spus Trump cu câteva ore înainte de plecarea lui Rubio în Europa. De altfel, președintele american a cricitat în repetate rânduri NATO pentru lipsa de implicare în conflictul din Orientul Mijlociu și pentru deblocarea stâmtorii Ormuz.

Principale subiecte de pe agenda G7

Pe lângă nemulțumirile Washintonului, implicarea Rusiei în conflict este de așteptat să fie ridicată de către europeni. Puterile europene au acuzat Rusia că ajută Iranul să vizeze forțele americane în războiul din Orientul Mijlociu și au declarat că vor ridica problema vineri cu secretarul de stat american Marco Rubio, precizează agenția Reuters.

Rubio se alătură celei de-a doua zile a reuniunii miniștrilor din principalele democrații occidentale, care are loc în contextul războaielor din Iran și Ucraina, al incertitudinii economice și al neliniștii crescânde legate de politica externă imprevizibilă a lui Donald Trump.

Miniștrii sunt așteptați să discute, de asemenea, despre Strâmtoarea Ormuz, calea navigabilă critică din Golf pentru transportul de petrol și gaze, pe care Iranul a blocat-o efectiv, crescând prețurile la energie și tulburând piețele financiare.

Două surse occidentale din domeniul securității și un oficial regional apropiat de Teheran au declarat pentru Reuters că Moscova a furnizat imagini din satelit Teheranului și a ajutat, de asemenea, Iranul să își modernizeze dronele pentru a emula versiunile echivalente utilizate de Rusia împotriva Ucrainei.

Alte instituții media au relatat, de asemenea, că Rusia ajută Iranul în conflictul cu Statele Unite și Israel, la fel cum Teheranul a ajutat Moscova în războiul său împotriva Ucrainei.

Rusia ajută Iranul cu informații „pentru a ucide americani”

„Suntem profund îngrijorați de legăturile dintre Rusia și Iran, care au fost de lungă durată în ceea ce privește capacitățile comune – de exemplu, dronele furnizate Rusiei de către Iran care au fost implicate în conflictul din Ucraina”, a declarat ministrul britanic de externe, Yvette Cooper.

„Am văzut, de asemenea, sprijinul oferit Iranului de Rusia în conflictul din Orientul Mijlociu”, a declarat Cooper reporterilor la întâlnirea de la abația Vaux-de-Cernay, lângă Paris. „Ca țări G7, avem un interes comun de a ne reuni pentru a discuta aceste probleme.”

Joi, șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat că Rusia „ajută Iranul cu informații pentru a viza americanii, pentru a ucide americani” și sprijină Teheranul cu drone, astfel încât acesta să poată ataca țările vecine și bazele militare americane.

Înainte de a se îndrepta spre Europa, Rubio a părut să minimizeze îngrijorările legate de acuzațiile la adresa Moscovei.

„Cred că Rusia se concentrează în principal pe războiul pe care îl poartă în acest moment. Dincolo de asta, nu am nimic de adăugat acum”, a spus el.

Replica Rusiei

Într-un interviu acordat postului de televiziune France 2, difuzat joi seară, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a negat din nou orice oferirea de informații Teheranului.

„Am furnizat Iranului echipament militar, dar nu putem accepta acuzațiile care ni se aduc, cum că transmitem informații Iranului”, a spus el, potrivit France 2.

Doi diplomați europeni au declarat că miniștrii au avut ca scop ridicarea problemei cooperării ruso-iraniene în timpul discuțiilor de vineri, sperând să facă presiuni asupra SUA pentru a adopta o linie mai dură față de Moscova.

„Există motive să credem că astăzi Rusia susține eforturile Iranului, atât militare, cât și de altă natură, care par a fi îndreptate, în special, împotriva țintelor americane”, a declarat ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, la sfârșitul primei zile a reuniunii G7.

Întrebări despre viitorul războiului din Orientul Mijlociu

Aliații SUA speră, de asemenea, să obțină la această ședință mai multă claritate cu privire la operațiunile militare americane și israeliene și la existența unui canal diplomatic semnificativ pentru a pune capăt conflictului.

De când SUA și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie, Iranul a lansat atacuri împotriva Israelului, a bazelor americane și a statelor din Golf, blocând totodată exporturile de combustibil din Orientul Mijlociu prin Strâmtoarea Ormuz.

Subliniind eforturile de a arăta Washingtonului că își intensifică eforturile, Franța a organizat joi o videoconferință telefonică cu aproximativ 35 de militari din întreaga lume, în căutarea unor parteneri și propuneri pentru o misiune de redeschidere a Strâmtorii odată ce războiul dintre SUA și Israel cu Iranul se va încheia.

Reuniunea de două zile reunește miniștri din G7 – Marea Britanie, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia și SUA – alături de Uniunea Europeană.