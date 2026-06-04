Marco Rubio afirmă că nu știe nimic despre delegația „oficială” a SUA la „Davosul lui Putin”

„Nu știu nimic despre delegația care merge acolo. Știu despre eveniment, știu că îl organizează, dar nu cred că implică oficiali de rang înalt”, a declarat secretarul american de stat Marco Rubio despre delegația „oficială” a SUA care s-a deplasat în Rusia pentru a participa la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF), relatează The Moscow Times.

Problema a fost ridicată de senatorul democrat Dick Durbin în timpul unei audieri din Congres, acesta afirmând că, potrivit surselor sale, delegația îl include pe actorul Steven Seagal.

„Știu cine este. Evident, nu este un angajat guvernamental”, a răspuns Rubio.

Iuri Ușakov, consilierul pentru politică externă al președintelui Vladimir Putin, anunțase anterior că „o delegație americană oficială va sosi la SPIEF pentru prima dată în câțiva ani”.

El a adăugat că aceasta va fi condusă de Rodney Mims Cook, directorul Comisiei Prezidențiale pentru Arte Frumoase din SUA.

Cook însuși a declarat anterior că Departamentul de Stat al SUA a aprobat vizita sa la SPIEF și participarea sa la sesiunea plenară, unde va vorbi Putin. Cook este fondatorul și președintele Fondului Monumentelor Naționale din SUA și specialist în Rusia la acesta.

Anul trecut, după ce Donald Trump s-a întors la Casa Albă, Washingtonul a refuzat să trimită un reprezentant oficial la SPIEF din cauza abordării „mai agresive” a Rusiei față de criza ucraineană. La acea vreme, administrația prezidențială americană a declarat că o „revenire la normalitatea afacerilor” cu Rusia ar implica „riscuri economice și de reputație evidente”.

O eurodeputată din România a mers la „Davosul lui Putin”

SPIEF se desfășoară anual la Sankt Petersburg din 1997. Evenimentul e considerat cea mai importantă platformă publică din Rusia pentru discutarea problemelor economice, atragerea investițiilor și dezvoltarea cooperării internaționale.

Evenimentul este poreclit „Davosul Rusiei” sau „Davosul lui Putin”, într-o referință la Forumul Economic Mondial organizat anual în stațiunea din Elveția. Anul acesta, SPIEF va avea loc în perioada 3-6 iunie.

Eurodeputata Diana Șoșoacă a anunțat că a ajuns la Sankt Petersburg pentru ediția de anul acesta a forumului, ea filmându-se alături de Marina Tauber, fostă vicepreședintă a partidului ȘOR din Republica Moldova. Aceasta este căutată internațional după ce a fost condamnată la închisoare la Chișinău.

„Am venit aici pentru că România trebuie să fie prezentă acolo unde se discută viitorul lumii. Nu putem lipsi de la masa marilor dezbateri internaţionale şi apoi să pretindem că ne apărăm interesele naţionale. În timp ce actuala putere de la Bucureşti a ales calea deteriorării relaţiilor diplomatice cu Federaţia Rusă, eu am ales să vin aici pentru a menţine deschis un canal de comunicare”, a declarat Şoşoacă, printre altele.