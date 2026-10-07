Marco Rubio leagă valorile Greciei antice de politica „America First” a lui Trump: „Nu este nimic egoist în loialitatea față de propria națiune”

Secretarul de stat american Marco Rubio le-a cerut miercuri statelor occidentale să îmbrățișeze valorile Greciei antice – „eroismul, onoarea și datoria” -, legând aceste principii de agenda „America First” a președintelui Donald Trump, notează Reuters.

„A devenit la modă în zilele noastre ideea că o politică externă luminată înseamnă să pui comunitatea globală înaintea propriului popor”, le-a spus Rubio oficialilor greci, diplomaților și celorlalți invitați. Cu ruinele Partenonului în spatele său, el a afirmat că oamenii din Grecia antică „știau că nu este nimic egoist sau greșit în loialitatea față de propria națiune”.

Considerat unul dintre principalii favoriți pentru nominalizarea republicană la alegerile prezidențiale din 2028, Rubio a ales să-și susțină discursul de la Pnyx, locul din Atena antică unde se întrunea adunarea populară.

Discursul lui Rubio a reluat idei exprimate de vicepreședintele JD Vance în discursul susținut la Conferința de Securitate de la Munchen din februarie 2025. Vance prezentase atunci problemele Europei drept o îndepărtare de valorile comune ale Occidentului, declarație care a atras critici din partea liderilor europeni.

Ulterior, Strategia Națională de Securitate a administrației Trump, publicată în noiembrie 2025, avertiza că Europa se confruntă cu o „ștergere a civilizației” provocată de migrație și de contestarea suveranității naționale.

„Astăzi ne aflăm la o răscruce, pentru că următorul deceniu și deciziile pe care le vom lua vor scrie povestea secolului următor”, a spus Rubio. „Direcția pe care o vom alege va determina dacă Occidentul își va păstra locul în fruntea lumii sau se va resemna cu un viitor de stagnare, supunere și declin.”

„Sub președintele Trump, Statele Unite au făcut alegerea”, a adăugat Rubio. „Alegem să urmărim fără ezitare puterea națională.”

Rubio efectuează o vizită în trei state europene aliate ale NATO, în cadrul unui turneu început în Islanda. Miercuri, mai devreme, Rubio și omologul său grec au reafirmat relațiile strânse dintre Statele Unite și Grecia în domeniile securității, energiei și comerțului.

Secretarul de stat american își încheie turneul joi, cu discuții cu oficiali portughezi la Lisabona.